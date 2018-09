Le CTEQ demande plus d'initiatives et de la flexibilité pour assurer la pérennité de nos entreprises







MONTRÉAL, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) est fier de son mandat qui vise à mobiliser les entrepreneurs de la relève et à orienter les propriétaires d'entreprise dans le processus de transfert d'entreprise. À la demande de ses partenaires du milieu des affaires, le CTEQ souhaiterait toutefois que les débats politiques de l'actuelle campagne se concentrent davantage sur le repreneuriat, afin de lancer un message haut et fort envers les entreprises en activité et par le fait même démontrer leur engagement pour le maintien des emplois existant, l'ancrage régional et la pérennité des expertises développées à travers l'ensemble du territoire.

Dans le cadre de la présente campagne électorale provinciale, le CTEQ invite la prise d'engagements fermes par nos acteurs politiques, pour assurer la pérennité de nos entreprises. Selon le dernier rapport de la Banque de Développement du Canada (BDC), c'est plus de quatre entrepreneurs sur dix qui se départiront de leur entreprise au cours des cinq prochaines années.

« L'importance des mesures gouvernementales est de permettre aux entreprises de toutes tailles, de partout au Québec, de procéder plus facilement au transfert de propriété. Il est de notre responsabilité de conserver notre savoir-faire, de préserver nos entreprises et nos emplois. Les représentants politiques ont intérêt à écouter les préoccupations des propriétaires dirigeants et favoriser des initiatives qui permettront de protéger nos entreprises et d'assurer la pérennité de ces dernières. Nous sommes trop souvent confrontés à des situations où les propriétaires dirigeants préfèrent vendre leurs actifs et fermer leurs portes, plutôt que de transmettre leur entreprise et cela simplement à cause d'un manque d'éléments déclencheurs favorables à la pérennité des entreprises. », a déclaré Vincent Lecorne, Président-directeur général du CTEQ.

Le CTEQ invite donc les décideurs des différents paliers de gouvernements à mettre en place de nouveaux moyens comme des incitatifs fiscaux additionnels, mais aussi des incitatifs supplémentaires pour attirer des investisseurs étrangers via les programmes d'immigration pour permettre la survie de nos entreprises existantes qui contribuent à la fois à la richesse économique du Québec et du Canada.

À propos du CTEQ :

Depuis 2015, le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) mobilise l'ensemble des acteurs du développement économique pour relever le défi du repreneuriat et agit en tant qu'acteur facilitateur neutre pour rendre le marché plus transparent et favoriser la pérennité des entreprises du Québec.

SOURCE Centre de transfert d'entreprise du Québec

Communiqué envoyé le 17 septembre 2018 à 08:30 et diffusé par :