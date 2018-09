Accord nouveau et exclusif en vue de la distribution d'ENDOCUFF VISIONtm en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique







Arc Medical Design Limited (Arc), filiale de Norgine B.V. et Olympus Europa ont fait part aujourd'hui de leur nouvel accord de distribution aux termes duquel Arc nomme avec effet immédiat Olympus Europa distributeur exclusif d'ENDOCUFF VISION en Europe, au Moyen-Orient et an Afrique. La distribution au Royaume-Uni commencera en 2019.

ENDOCUFF VISION est un appareil jetable placé à l'extrémité distale d'un coloscope afin d'assurer une exploration optimale du côlon dans sa totalité grâce à une rétraction des replis au cours du retrait.

ENDOCUFF VISION a fait preuve de taux significativement meilleurs pour la détection d'adénome, de cancer et de cancer colorectal au cours de coloscopies chez des patients soumis à un dépistage de cancer du côlon.[i]

ENDOCUFF VISION a permis d ' augmenter globalement le taux de détection d ' adénome de 36,2 % à 40,9 % (P = 0.02) [i] .

. Un total de 56 cancers colorectaux a été détecté chez 36 patients avec l'utilisation d'ENDOCUFF VISION et chez 20 patients par coloscopie standard[i].

Tas Javed, directeur général d'Arc a commenté : « Olympus Europa offre une grande expertise sur le marché de l'endoscopie, et je suis persuadé que ceci va contribuer à promouvoir les avantages d'ENDOCUFF VISION à la fois pour les médecins et pour les patients en apportant une amélioration de la détection du cancer colorectal. »

Harald Dremel, directeur du Groupe médical de l'endoscopie chez Olympus Europa en a convenu et a ajouté : « Nous avons la conviction que la technologie de précision optique d'Olympus, associée au nouvel avantage mécanique d'ENDOCUFF VISION permettant de meilleurs taux de détection d'adénome, représentent un avantage important pour nos utilisateurs et leurs patients. »

Dès ce jour, Olympus Europa proposera ENDOCUFF VISION à ses clients sur l'ensemble de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et inclura le Royaume-Uni à partir de 2019. Norgine distribue déjà ENDOCUFF VISION en Australie, et Olympus America aux États-Unis et au Canada : http://medical.olympusamerica.com/.

Pour davantage de renseignements spécifiques de produit concernant ENDOCUFF VISION en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique : http://endocuff.com/products/endocuff-vision/.

ENDOCUFF VISION est une marque commerciale d'Arc Medical Design Limited.

[i] Ngu WS, et al. Gut 2018 ;66 :1-9. doi (date de publication) :10.1136/gutjnl-2017-314889

À propos de Norgine

Norgine est une société européenne de premier plan, spécialiste des produits pharmaceutiques avec une présence commerciale directe sur tous les grands marchés européens. En 2017, les ventes nettes de produits de Norgine représentaient un total de 345 millions d'euros, soit une croissance de 17 pour cent.

Norgine emploie plus de 1 000 personnes sur l'ensemble de ses opérations de commercialisation, développement et préparation, et la Société gère la totalité des aspects mise au point, production, marketing, ventes et approvisionnement concernant ses produits.

Norgine se spécialise en gastroentérologie, hépatologie, cancer et soins de soutien.

Norgine a son siège aux Pays-Bas.

Pour davantage d'informations, veuillez visiter http://www.norgine.com.

En 2012, Norgine a établi Norgine Ventures comme entreprise complémentaire fournissant des financements analogues à des titres de créance afin de venir en assistance aux sociétés novatrices dans les soins de santé en Europe et aux États-Unis. Pour davantage d'informations, veuillez visiter http://www.norgineventures.com.

NORGINE et le logo en forme de voile sont des marques commerciales du groupe de sociétés Norgine.



À propos d ' Olympus

Olympus Europa est le siège d'Olympus Corporation de Tokyo au Japon pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). En tant que fabricant de premier plan dans le monde entier pour la technologie de l'optique et de la précision numérique, Olympus propose des solutions novatrices destinées aux systèmes médicaux à la pointe du progrès, aux appareils photo numériques et aux spécialités scientifiques. Les produits de la Société sont couronnés de récompenses, déterminants dans la détection, la prévention et la guérison de maladies, l'appui de la recherche scientifique et la documentation de la vie à travers la liberté artistique. Dans les mains des clients d'Olympus, les produits de sa haute technologie contribuent à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouie.

Pour davantage d'informations, visitez : olympus-europa.com

Relations avec les médias :

Norgine

Isabelle Jouin,

Communication de l'entreprise: tél. : +44-1895-826-237

Olympus

Matthias Gengenbach

Communication de l'entreprise, systèmes médicaux

Olympus Europa SE & Co. KG

tél.: +49-40-23773-5867

courriel: matthias.gengenbach@olympus-europa.com

