LAVAL, QC, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté que toute l'équipe de Gosselin présente ses journées portes ouvertes, qui auront lieu les 22 et 23 septembre prochains dans ses quatre succursales (Brossard, Laval, Trois-Rivières et Québec).

Dans le cadre de cet événement, Gosselin invite donc toutes les personnes intéressées à approfondir leurs connaissances dans le domaine photographique, à assister à des ateliers gratuits présentés par nos experts dans le domaine. Sur place, les personnes participantes pourront remporter l'une des cartes d'impression prépayées et d'autres prix de présence, en plus de profiter de rabais exclusifs pour l'inscription aux cours et sorties du Collège Gosselin.

Déroulement

Lors de ces journées portes ouvertes, il sera possible d'assister aux ateliers suivants. Aucune réservation n'est nécessaire.

Samedi 22 septembre 9h30 à 10h15 Comment gérer ses photos de voyage avec Lightroom Classic CC 10h45 à 11h30 Tous les effets réalisables grâce à la vitesse d'obturation 14h00 à 14h45 Du musée à l'église : Photographier à la lumière ambiante 15h15 à 16h00 Les boîtiers hybrides : Les nouveaux incontournables Dimanche 23 septembre 10h30 à 11h15 La photographie argentique 11h45 à 12h30 Du grand-angle au téléobjectif : Apprenez à faire le bon choix 14h00 à 14h45 Comment bien composer une image 15h15 à 16h00 Le développement de base d'un fichier RAW grâce à ACR

Gosselin

Établi en 1939 et longtemps connue sous le nom « Studios Gosselin », Gosselin ne cesse de se démarquer et de croître depuis, au point où l'entreprise est aujourd'hui reconnue comme un des leaders des détaillants spécialisés en photographie au Québec. Gosselin offre aux débutants, amateurs avancés ainsi qu'aux professionnels aguerris une gamme complète de produits et services de photographies dans ses quatre succursales, ainsi que sur son site Web gosselinphoto.ca.

