Le Peres Center honore Ronald S. Lauder lors d'un dîner intime







CHEMI PERES, FILS DU PRÉSIDENT ISRAÉLIEN DISPARU SHIMON PERES, DÉCERNE À M. LAUDER LE « PRIX DE LA PAIX ET DE L'INNOVATION »

Plusieurs dirigeants éminents se sont réunis pour illustrer l'héritage de Shimon Peres et honorer la quête de toute une vie de Lauder consistant à faire de notre planète un monde meilleur, à l'occasion d'un dîner de célébration

NEW YORK, 17 septembre 2018 /PRNewswire/ -- L'ambassadeur Ronald S.Lauder a été récompensé jeudi soir lors d'une célébration intime organisée par le Centre Peres pour la paix et l'innovation, devenant le sixième lauréat du prestigieux Prix de la paix et de l'innovation, créé par le regretté Shimon Peres. L'événement a été co-organisé par l'association ONU Femmes pour la paix (UNWFPA), groupe international pour l'autonomisation des femmes.

Chemi Peres, l'un des investisseurs en capital-risque les plus respectés au monde dans le secteur des technologies, fils du neuvième président israélien Shimon Peres, et président du Centre Peres pour la paix et l'innovation, a présenté le prix. Il a indiqué que l'AVC de son père, qui a précipité son décès, avait eu lieu il y a exactement deux ans jour pour jour. Il a évoqué la contribution de Shimon, sa profonde amitié avec l'ambassadeur Lauder, ainsi que la signification particulière de cet événement.

« L'ambassadeur Lauder est l'un des rares dirigeants juifs à s'exprimer, à affirmer ses opinions, à se montrer concerné, ainsi qu'à oeuvrer partout dans le monde, et je suis enchanté de lui décerner ce prix aujourd'hui », a déclaré Chemi Peres.

L'ambassadeur Lauder a partagé les souvenirs de son amitié avec le regretté président Peres, notamment le jour où ses deux petits-enfants ont rencontré Peres en Israël, ainsi que son déplacement avec Peres à une conférence de nanotechnologies organisée à l'Université de Pennsylvanie, où Lauder a été déconcerté par sa maîtrise du sujet. Il a également évoqué les travaux continus de Peres en faveur d'une solution à deux États.

« Je suis persuadé que l'avenir d'Israël réside dans la paix avec nos voisins arabes », a déclaré Lauder. « Dans l'attente de ce jour, j'ai pour seule crainte que nous passions à côté de cette opportunité. »

Lauder, qui préside le Congrès juif mondial depuis 2007, est l'une des voix les plus influentes au monde sur les questions juives, ainsi qu'un fervent défenseur d'une solution à deux États.

Le Centre Peres pour la paix et l'innovation a été créé en 1996 par le neuvième président israélien et prix Nobel Shimon Peres.

Pour toute demande supplémentaire, veuillez contacter : Michal Grayevsky, JCS International, Bureau : 347-556-5198, office@mg745fifth.com.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=8yoi17erRGg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/744513/0P9A7838_NG_Chemi_Peres_with_RSL_with_the_Award.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/744514/0P9A7728_NG_Chemi_and_RSL.jpg

Communiqué envoyé le 17 septembre 2018 à 07:39 et diffusé par :