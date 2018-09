Avis de convocation - Québec solidaire et le Parti Québécois visitent les travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval







LAVAL, QC, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, 17 septembre 2018, de 11 h 30 à 13 h 30 et de 17 h 30 à 19h 30 aura lieu un front syndical entre le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de Laval-CSN et le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (CSQ).

Seront présent-es Diane Lamarre du Parti Québécois ainsi que Manon Massé, Gabriel Nadeau Dubois et Caroline Trottier-Gascon de Québec solidaire, entre 11 h 45 et 12 h 30.

Le SttCisssLaval-CSN en sera à sa 71e journée de vigile, dans le cadre de la négociation de leur convention locale, à l'hôpital Cité-de-la-santé à Laval, situé au 1755, boulevard René-Laennec.

La lutte se fait entre autres, sur le port d'attache et les quarts de travail stables, afin d'assurer une constance dans les soins aux bénéficiaires et d'améliorer la conciliation famille-travail des travailleuses et des travailleurs.

À propos

Le STT du CISSS de Laval représente plus de 3800 travailleuses et travailleurs de la catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l'administration. Il est affilié à la FSSS-CSN, à la CSN et au CCMM-CSN.

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux, le CCMM-CSN regroupe près de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie-James.

