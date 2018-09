Bucuti & Tara Beach Resort devient le premier complexe hôtelier certifié CarbonNeutral® des Caraïbes







EAGLE BEACH, Aruba, 17 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Prouvant que les actes sont plus éloquents que les mots, le complexe hôtelier Bucuti & Tara Beach Resort d'Aruba vient de devenir le premier hôtel des Caraïbes à atteindre la neutralité carbone. Pour être certifié CarbonNeutral®, un élément essentiel de son programme de développement durable global, le complexe hôtelier a suivi le protocole CarbonNeutral et a officiellement obtenu la certification le 28 août 2018.

Que signifie CarbonNeutral® ?

CarbonNeutral® est une norme mondiale attribuée aux entreprises dont les émissions de gaz à effet de serre (CO 2 ), qui piègent la chaleur dans l'atmosphère, ont été réduites à zéro.

« Le Bucuti & Tara Beach Resort a placé la barre très haut avec son programme de développement durable et nous sommes ravis qu'il ait obtenu la certification CarbonNeutral®, démontrant ainsi son engagement à réduire ses émissions à zéro, comme le font les entreprises de premier plan partout dans le monde », a déclaré Saskia Feast, vice-président de la région ouest, Natural Capital Partners.

Que signifie la certification CarbonNeutral ® pour les clients de Bucuti ?

Fournir une expérience neutre en carbone signifie que les clients de Bucuti ne laissent aucune trace et repartent avec des vacances mémorables et la conscience tranquille.

La mission de Bucuti & Tara est d'obtenir des résultats durables pour ses clients et la préservation de l'environnement. Bucuti & Tara a maintenant prouvé que la neutralité carbone et des vacances mémorables sont deux choses compatibles.

Le chemin vers la certification CarbonNeutral®

Au fil des ans, l'équipe de l'hôtel dédiée à l'environnement a réalisé d'importants investissements pour réduire drastiquement les émissions liées aux activités de l'hôtel. De multiples initiatives ont conduit à la réduction maximale des émissions de carbone au sein du complexe. Le petit écart restant est compensé par des crédits carbone provenant de son parc éolien local.

Les initiatives vont du simple au complexe, chaque service de l'hôtel ayant été minutieusement examiné puis amélioré. Le fait de donner à chaque client une gourde d'eau réutilisable a permis d'éviter que 290 000 bouteilles d'eau en plastique à usage unique terminent chaque année dans la décharge d'Aruba. Le fait d'opter pour des repas plus sains a permis de proposer aux clients des portions plus raisonnables et adaptées tout en réduisant de 30 % le gaspillage alimentaire. Le complexe a installé le plus grand système de panneaux solaires de l'île ? le maximum autorisé par le gouvernement.

Bucuti s'est engagé à suivre le protocole CarbonNeutral®, le cadre de référence pour atteindre la neutralité carbone dans le monde entier. Dans le cadre du processus de certification de neutralité carbone, le complexe a collaboré avec SCS Global Services (anciennement Scientific Certifications Systems) pour vérifier les émissions de ses activités hôtelières et avec Natural Capital Partners, des experts en compensation carbone qui proposent des solutions à impact positif sur le carbone, les énergies renouvelables et la biodiversité et l'eau.

Un pionnier de l'écologie dans les Caraïbes

Ewald Biemans, propriétaire et PDG de Bucuti et écologiste passionné, n'a eu de cesse d'instaurer des pratiques durables dans toutes les politiques et la culture du complexe depuis son ouverture en 1987. Reconnu comme le complexe hôtelier le plus écocertifié des Caraïbes, Bucuti a été le premier hôtel certifié ISO 14001 dans les Amériques ainsi que le premier à obtenir la certification LEED Silver dans les Caraïbes et il a été nommé l'hôtel le plus durable au monde par Green Globe.

Pourquoi investir pour obtenir la certification CarbonNeutral® ?

Les températures de la Terre continuent à monter en flèche et le niveau de la mer augmente, menaçant les communautés côtières du monde entier, comme Aruba, qui se trouve au niveau de la mer. Bucuti reconnaît que le changement climatique induit par l'homme est un problème mondial que chaque personne, chaque entreprise et chaque organisation ont la responsabilité de changer.

« Nos clients ont choisi Aruba pour ses belles plages naturelles, ses eaux turquoise et ses habitants heureux et sains. Nous devons protéger et préserver notre environnement de façon significative pour continuer à offrir cette expérience à l'avenir », a déclaré Ewald Biemans. « Je crois que le travail acharné, la passion et le dévouement dont fait preuve notre équipe de développement durable pour parvenir à la neutralité carbone inciteront les autres à envisager des actions similaires. »

