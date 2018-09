Le plus grand rassemblement du Davos d'été jamais organisé s'ouvre à Tianjin







TIANJIN, Chine, 17 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le Davos d'été, ou réunion annuelle des Nouveaux champions 2018, se tiendra du 18 au 20 septembre dans la municipalité de Tianjin, au nord de la Chine. L'appui médiatique sera assuré par le Département Publicité de la municipalité de Tianjin.

Le rassemblement aura pour thème Façonner des sociétés innovantes dans la quatrième révolution industrielle. Plus de 2 000 personnalités politiques, dirigeants de jeunes pousses très prometteuses et d'entreprises figurant sur la liste Fortune 500, universitaires, jeunes scientifiques, représentants de la culture et des médias de plus de 100 pays et régions sont attendus, le plus grand nombre de participants que l'événement ait jamais attiré.

Créé par le Forum économique mondial en 2007, le Forum de Davos d'été se tient chaque année en Chine, en alternance entre deux villes portuaires, Tianjin et Dalian.

Communiqué envoyé le 16 septembre 2018 à 22:00 et diffusé par :