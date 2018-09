Le Centre Peres rend hommage à Ronald S. Lauder lors d'un dîner intime







CHEMI PERES, FILS DU REGRETTÉ PRÉSIDENT ISRAÉLIEN SHIMON PERES, REMET LE « PRIX DE LA PAIX ET DE L'INNOVATION » À LAUDER

D'éminents dirigeants se sont réunis pour réfléchir à l'héritage de Shimon Peres et saluer Lauder, lors d'un dîner festif chaleureux organisé en son honneur, dans son engagement à vie consistant à bâtir un monde meilleur

NEW YORK, 16 septembre 2018 /CNW/ -- Lors d'une célébration intime organisée jeudi soir par le Centre Peres pour la paix et l'innovation, l'ambassadeur Ronald S. Lauder a été honoré, devenant ainsi le sixième lauréat de son prestigieux Prix pour la paix et l'innovation instauré par le feu Shimon Peres lui-même. L'événement a été coorganisé par l'Association des femmes pour la paix de l'ONU (UNWFPA, UN Women for Peace Association), un groupe international oeuvrant à l'autonomisation des femmes.

Le prix lui a été remis par Chemi Peres, l'un des capital-risqueurs technologiques les plus respectés au monde, le fils du neuvième président d'Israël, Shimon Peres, et président du conseil d'administration du Centre Peres pour la paix et l'innovation. Rappelant que l'AVC, qui avait précipité le décès de son, s'est produit il y a exactement deux ans jour pour jour et évoquant son héritage, surtout son étroite amitié avec l'ambassadeur Lauder et la signification particulière que revêt l'événement, il a déclaré :

« L'ambassadeur Lauder est l'un des rares leaders juifs à s'exprimer, à dire ce qu'il pense, à se soucier, à agir sur tous les fronts, et je suis très honoré de lui remettre ce prix aujourd'hui. »

De son côté, l'ambassadeur Lauder a partagé ses souvenirs d'amitié avec feu le président Peres, y compris le temps où il a emmené ses deux petits-fils le rencontrer en Israël, son voyage avec Peres à une conférence sur les nanotechnologies, qui s'est tenue à l'Université de Pennsylvanie, et le fait d'avoir été ébloui par sa maîtrise du sujet. Il a également abordé la poursuite du travail de son père sur la solution à deux États.

« C'est ma conviction fondamentale, a dit Lauder, que l'avenir d'Israël passe par la paix avec nos voisins arabes. Et d'ici là, c'est-à-dire en attendant ce que ce temps arrive, ma crainte, vraiment, est que nous allons rater une occasion. »

Ronald S. Lauder, qui est président du Congrès juif mondial depuis 2007, est l'une des voix les plus influentes au monde sur les questions juives et un ardent défenseur de la solution à deux États.

Le Centre Peres pour la paix et l'innovation fut fondé en 1996 par le neuvième président d'Israël et le lauréat du prix Nobel, Shimon Peres.

