Invitation aux médias - Sondage Léger à propos de l'éducation - Les enjeux et solutions que priorisent les Québécoises et Québécois

MONTRÉAL, le 16 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités le mardi 18 septembre 2018, à 9 h 30, à une conférence de presse de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), à l'Hôtel Westin, dans le centre-ville de Montréal. Le président de la FAE, Sylvain Mallette, dévoilera les résultats d'un sondage Léger, réalisé du 7 au 10 septembre 2018, portant sur les enjeux et les solutions que priorisent les Québécoises et Québécois en matière d'éducation et pour l'école publique.

Quoi : Conférence de presse dévoilant les résultats d'un sondage Léger à propos de l'éducation et de l'école publique au Québec



Qui : Sylvain Mallette, président de la FAE



Quand : Mardi 18 septembre 2018, à 9 h 30



Lieu : Hôtel Westin

270, rue Saint-Antoine Ouest

Salle Riopelle, 3e étage

Montréal, (QC) H2Y 0A3

La FAE regroupe huit syndicats qui représentent près de 38 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE).

