Prévisions salariales 2019 du CPQ : les employeurs du Québec prévoient accorder une augmentation salariale moyenne de 2,6 %







MONTRÉAL, le 16 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Selon l'analyse produite annuellement pour le CPQ (Conseil du patronat du Québec), les employeurs du Québec prévoient accorder une augmentation salariale moyenne de 2,6 % en 2019, pratiquement au même niveau que la moyenne canadienne. De plus, les augmentations des structures salariales se situeront autour de 1,9 %. Il s'agit d'augmentations similaires aux hausses prévues pour l'année 2018.

La projection 2019 du CPQ est basée, comme chaque année, sur les données fournies par d'importantes firmes québécoises de consultation en ressources humaines : Korn Ferry, Mercer, Morneau Shepell, Normandin Beaudry et Willis Towers Watson, le Centre québécois de services aux associations.

