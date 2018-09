Invitation aux médias - Le président de la Banque africaine de développement (BAD) est à Montréal le lundi 17 septembre?; un investissement de 1 milliard US $ sera annoncé mardi







MONTRÉAL, le 16 sept. 2018 /CNW Telbec/ - M. Akinwubi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD), entreprend lundi un périple canadien de quelques jours qui l'amènera ensuite à Ottawa, Toronto et Calgary. Durant ce séjour, il annoncera un investissement majeur résultant d'un accord innovateur entre la BAD et des investisseurs privés.

Lundi, à Montréal, il est conférencier à un événement où il traitera de l'importance de donner aux femmes de tous les pays les moyens financiers de participer au développement économique. L'événement, organisé par la société FinDev Canada, a lieu au Reine Elizabeth, de 12 h à 13 h 30. Il rencontrera plusieurs ministres du gouvernement du Canada dans la capitale fédérale.

Enfin, il rencontrera aussi de grands investisseurs à Montréal, Ottawa, Toronto et Calgary, pour leur expliquer comment la BAD favorise la venue d'investissements publics et privés en Afrique et pour les inviter au Forum africain pour l'investissement qui aura lieu à Johannesburg, du 7 au 9 novembre.

Annonce d'un investissement majeur

Mardi le 18 septembre, la Banque africaine de développement, la Commission européenne, et trois groupes d'investisseurs privés procéderont, à Ottawa, à la signature officielle d'un nouveau protocole d'entente qui va conduire à des investissements à impact s'élevant à 1 milliard de dollars américains, destinés à financer de nouveaux projets et infrastructures dans les cinq régions du continent africain.

Les journalistes souhaitant parler au Dr Adesina lundi, ou plus tard durant son séjour canadien, peuvent communiquer avec Guy Versailles au 514 386 9774 ou par courriel à versailles@versaillescom.com

