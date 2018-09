Déclaration - Le ministre des Anciens Combattants et le ministre de la Défense nationale soulignent l'anniversaire de la bataille d'Angleterre







OTTAWA, le 16 sept. 2018 /CNW/ - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui pour souligner l'anniversaire de la bataille d'Angleterre :

« Pendant la bataille d'Angleterre, les aviateurs canadiens ont servi avec les escadrons de chasseurs Spitfire et Hurricane, qui ont subi à maintes reprises les attaques de la Luftwaffe, la force aérienne allemande. Grâce à leurs efforts acharnés, l'ennemi n'a jamais pu acquérir la supériorité aérienne qui lui était nécessaire pour déclencher son invasion de l'Angleterre - l'opération Sea Lion.

Au milieu de l'année 1940, les Allemands occupaient entièrement l'Europe de l'Ouest et les troupes alliées à Dunkerque avaient toutes été évacuées. Encerclés par les eaux hostiles et les nombreux navires de guerre ennemis, et confrontés à la menace de la puissante Luftwaffe, les Britanniques ont eu la tâche redoutable de repousser la machine de guerre allemande.

Le 26 août 1940, le 1er Escadron de chasse de l'Aviation royale canadienne (ARC) a été la première unité de l'ARC à attaquer les aéronefs ennemis au?dessus du sud de l'Angleterre. Sur terre, les troupes canadiennes, qui étaient chargées de contrer une éventuelle invasion allemande, ont joué un rôle important pour assurer la défense côtière. La marine marchande et les navires de guerre alliés qui protégeaient ses convois ont également joué un rôle essentiel pendant cette période critique en assurant l'approvisionnement de l'Angleterre en matériel pour lui permettre de continuer à combattre l'ennemi.

Les sacrifices et le courage des aviateurs canadiens et alliés pendant la bataille d'Angleterre ont permis de contrer l'invasion des îles Britanniques par les Allemands et ont contribué à la libération éventuelle de l'Europe.

L'altruisme dont ont fait preuve les nombreux militaires canadiens pour défendre la paix et la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui a façonné nos vies.

N'oublions jamais. »

