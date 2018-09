Élections québécoises 2018 - Le collectif Échec aux paradis fiscaux et le quotidien Le Devoir organisent un débat sur la lutte contre les paradis fiscaux







MONTRÉAL, le 16 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des élections québécoises, le collectif Échec aux paradis fiscaux est heureux d'annoncer la tenue d'un débat électoral organisé conjointement avec le quotidien Le Devoir sur le thème de la lutte contre les paradis fiscaux.

« En novembre 2017, le gouvernement sortant a dévoilé un plan d'action de lutte contre les paradis fiscaux. Il s'agit d'un progrès indéniable, mais le Québec peut faire mieux. Rappelons que, selon un sondage dévoilé par le collectif à l'automne 2017, 81 % de la population québécoise juge qu'il faut en faire davantage pour combattre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal international. Avec ce débat, nous invitons les partis politiques à échanger sur leur vision et à éclairer les électeurs sur les moyens qu'ils entendent mettre en oeuvre pour s'attaquer au problème du recours aux paradis fiscaux et pour assurer la souveraineté fiscale du Québec », explique Samuel-Élie Lesage, coordonnateur du collectif.

Les quatre principaux partis politiques québécois seront représentés par M. François Bonnardel de la Coalition Avenir Québec, M. Nicolas Marceau du Parti Québécois, Mme Marwah Rizqy du Parti libéral du Québec et M. Simon Tremblay-Pépin de Québec solidaire. Le débat se tiendra à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) le 24 septembre à 19 h. Il sera animé par M. Brian Myles, directeur du Devoir. L'événement est gratuit.

Où : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Quand : 24 septembre, 19 h

Pour réserver un billet : https://www.eventbrite.ca/e/billets-debat-les-grands-enjeux-de-la-lutte-aux-paradis-fiscaux-elections-2018-50271091187?aff=efbeventtix

