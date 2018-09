Élections générales 2018 : 940 candidates et candidats sont dans la course!







QUÉBEC, le 15 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Élections Québec annonce que 940 déclarations de candidatures ont été acceptées dans les 125 circonscriptions du Québec. La période de mise en candidature se terminait aujourd'hui à 14 h. Rappelons qu'aux dernières élections générales de 2014, 814 candidates et candidats étaient dans la course.

Il y a en moyenne 7,5 candidatures par circonscription. Les circonscriptions Gaspé et Îles-de-la-Madeleine sont celles où il y a le moins de candidatures, avec 4 candidates et candidats chacune, et la circonscription Laurier-Dorion est celle où il y en a le plus, avec 12 candidates et candidats.

Candidatures par parti politique

Nombre de candidatures par parti politique autorisé

Parti politique ou candidature indépendante Candidatures Alliance provinciale du Québec 2 Bloc pot 29 Changement intégrité pour notre Québec 7 Citoyens au pouvoir du Québec 56 Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault 125 Équipe autonomiste 12 Nouveau Parti démocratique du Québec 59 Parti 51 5 Parti conservateur du Québec / Conservative Party of Québec 101 Parti culinaire du Québec 1 Parti libéral du Québec / Quebec Liberal Party 125 Parti libre 8 Parti marxiste-léniniste du Québec 25 Parti nul 16 Parti québécois 125 Parti vert du Québec / Green Party of Québec 97 Québec solidaire 125 Voie du peuple 1

Candidatures indépendantes

Aux candidatures des partis politiques s'ajoutent aussi les candidates et les candidats indépendants, qui sont 21 à travers le Québec. Ils étaient 11 à l'occasion des élections générales de 2014.

Candidatures par tranche d'âge

L'âge moyen des candidates et candidats est de 45 ans. C'est dans la tranche d'âge des 50 à 59 ans où l'on trouve le plus de candidatures, soit 25 % des candidates et candidats.

Nombre et pourcentage de candidatures par tranche d'âge et par genre



18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus Femmes 73 76 81 88 57 Hommes 95 113 125 144 88 Total 168 189 206 232 145

Candidatures féminines

Par ailleurs, avec 375 candidates, les femmes comptent pour 40 % des candidatures, un pourcentage supérieur à celui obtenu lors du scrutin du 7 avril 2014, où il y avait eu 29,6 % de candidatures féminines. On atteint ainsi pour la première fois au Québec une zone paritaire en matière de représentation hommes-femmes en ce qui a trait aux candidatures lors d'élections générales.

Les candidatures de 52 circonscriptions se trouvent dans une zone paritaire, le nombre de candidates et de candidats ne descendant pas sous le taux de 40 % et ne dépassant pas 60 % en matière de représentation. Des candidatures féminines sont présentées dans toutes les circonscriptions.

Pourcentage de candidatures féminines au sein des partis qui étaient représentés à l'Assemblée nationale

Parti politique Candidatures féminines Candidatures masculines Pourcentage de candidatures féminines Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault 65 60 52,0 % Parti libéral du Québec / Quebec Liberal Party 55 70 44,0 % Parti québécois 51 74 40,8 % Québec solidaire 66 59 52,8 %

Citation

« Je tiens à saluer l'engagement qui anime chacune des personnes ayant décidé de poser sa candidature. Mettre ses compétences au service de la communauté est un geste démocratique important. J'invite les électrices et les électeurs à s'informer sur ces personnes qui souhaitent contribuer à la vitalité de notre société au sein de leur circonscription », a conclu le directeur général des élections, M. Pierre Reid.

S'informer sur les candidatures dans sa circonscription

Il est possible de trouver le nom des personnes candidates dans sa circonscription en consultant la page « S'informer » du site Web www.elections.quebec. Une carte d'information avec le nom des candidates et des candidats de sa circonscription ainsi que l'adresse de son lieu de vote le jour des élections sera transmise par la poste à la fin du mois de septembre.

En savoir plus

D'autres statistiques sur les candidatures sont accessibles sur le site Web d'Élections Québec, de même que les statistiques sur les candidatures aux élections générales de 2014.

La liste des candidatures est aussi accessible dans nos données ouvertes.

