Création d'un pouvoir central dans l'industrie laitière chinoise, grâce à l'innovation et la modernisation de la chaîne mondiale de connaissances de Yili







WAGENINGEN, Pays-Bas, 15 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Wageningen, la ville néerlandaise surnommée « la ville des sciences de la vie », a organisé d'importantes rencontres intellectuelles entre la Chine et les Pays-Bas. C'est là que le 12 septembre a été célébrée la modernisation des activités du Centre d'innovation européen de Yili, sur le thème « Permettre l'établissement de liens à l'échelle mondiale, grâce à l'innovation » (Enabling Connecting Globally by Innovation), et qu'a eu lieu une cérémonie d'ouverture du Laboratoire coopératif de Yili et de l'université de Wageningen.

Ont assisté à cet événement : Fresco, directrice générale de l'université de Wageningen, Zhang Jianqiu, PDG de Yili Group accompagné d'importants représentants de la République populaire de Chine au Royaume des Pays-Bas, le Conseil industriel et commercial de Chine au Royaume des Pays-Bas et la Chambre de commerce international de Chine, différents experts chinois et néerlandais dans les secteurs scientifiques et technologiques, ainsi que des partenaires internationaux de Yili Group, ainsi que plus de 200 invités.

En 2014, Yili et l'université de Wageningen aux Pays-Bas ont conjointement ouvert le « Centre européen de recherche et développement », qui est le centre de recherche et de développement à l'étranger dont les spécifications sont les plus élevées en Chine. Lors de la cérémonie de modernisation, Zhang Jianqiu a annoncé que le Centre de recherche et développement européen de Yili a été officiellement reconnu en tant que Centre européen d'innovation, ce qui témoigne des efforts continus de Yili en matière d'innovation.

Pour cela, Zhang Yi, secrétaire général adjoint à la Chambre de commerce international de Chine a participé à l'événement et a expliqué que, depuis la création jusqu'à la modernisation du Centre européen de recherche et de développement de Yili, celui-ci a couvert différents domaines, a tissé des liens entre les pays et les continents et a intégré différentes cultures, non seulement pour satisfaire la demande technologique des entreprises, mais aussi pour transférer directement l'innovation de l'institut de recherche. On peut considérer cela comme un excellent exemple de coopération non gouvernementale entre la Chine et des pays étrangers, ce qui constitue une nouvelle référence pour le développement d'entreprises qui feront face à une situation d'intégration économique mondiale dans le futur.

Lors de son discours, Fresco a déclaré : « L'université de Wageningen est l'une des meilleures universités agricoles au monde et Yili est la plus grande entreprise laitière en Asie. La collaboration entre l'université de Wageningen et Yili n'est pas seulement bénéfique pour le marché chinois mais aussi, ce qui est plus important, pour le marché mondial car des millions de personnes souffrent encore de pauvreté et de malnutrition. Cela nous pousse à prendre en compte l'écosystème, le sol, de bonnes sources de protéines et bien d'autres domaines. Nous avons un dicton selon lequel « une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours », mais je pense qu'un verre de lait par jour peut aussi jouer ce rôle. J'espère que Yili et l'université de Wageningen pourront travailler ensemble pour fournir des produits sains et apporter des effets positifs à l'ensemble de la société. »

Depuis son établissement, de grands efforts ont été réalisés par le Centre européen de recherche et développement de Yili dans les domaines : « alerte précoce liée la sécurité des aliments » et « base de données sur le lait maternel » et bien d'autres encore, afin d'étudier et d'établir un système d'alerte précoce pour la sécurité alimentaire, d'améliorer la première base de données de recherche sur le lait maternel en Chine et de promouvoir en permanence le développement de Yili et de l'industrie laitière en Chine.

Ces dernières années, Yili a considéré l'innovation comme le pouvoir « central » du développement de l'entreprise et différents moyens ont été utilisés dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire de la chaîne industrielle ; de nombreuses institutions innovantes ont été créées dans le pays et à l'étranger pour la structure de l'organisation, afin de coordonner les connaissances mondiales et de planifier l'avenir. Dans la « Liste des vingt principales entreprises mondiales de l'industrie laitière », publiée par RABOBANK, Yili se place parmi les dix premières au niveau mondial et est la première en Asie depuis plusieurs années.

Zhang Jianqiu a déclaré par ailleurs que ces dernières années, avec l'accélération continue de la diversification de la demande des consommateurs et l'intégration de l'industrie laitière mondiale, l'innovation est devenue la « main gagnante » qui détermine l'avenir d'une entreprise. Dans ce contexte, Yili avance le concept de développement selon lequel il faudrait « préparer l'avenir par l'innovation et relier le monde grâce aux connaissances », et promeut en permanence l'innovation et le développement de l'industrie laitière autour des thèmes de la « responsabilisation » et de « l'intégration ». À l'avenir, Yili Group continuera à promouvoir l'innovation, qui permettra de « propulser » le développement de Yili et de l'industrie laitière en Chine.

Au cours de la même journée, la « Première réunion du conseil d'entreprise Chine?Pays-Bas » a été organisée conjointement par la Chambre de commerce international de Chine et Yili Group ; les participants ont exploré ensemble et de manière exhaustive la coopération économique et commerciale entre la Chine et les Pays-Bas dans le contexte actuel.

