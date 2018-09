/R E P R I S E -- Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Lockhart prononcera une allocution lors du festival Roots, Rants and Roars à Elliston, Terre-Neuve-et-Labrador/







ELLISTON, NL, le 14 sept. 2018 /CNW/ - La secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Alaina Lockhart, participera au festival annuel Roots, Rants and Roars (anglais), qui se déroule sur deux jours à Elliston, Terre-Neuve-et-Labrador.

La secrétaire parlementaire Lockhart sera présente lors des trois principales activités du festival, et elle prononcera une allocution sur l'importance du tourisme régional ainsi que du tourisme culturel et culinaire à l'occasion de l'événement The Feast, le samedi soir. Fondé en 2009, le festival Roots, Rants and Roars est devenu le rendez-vous culinaire le plus couru à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que l'un des meilleurs festivals culinaires au pays.

Date : Le samedi 15 septembre 2018



Heure : 19 h (heure de Terre-Neuve)



Lieu : The Feast, Elliston Municipal Grounds

Maberly Road

Elliston (Terre-Neuve-et-Labrador)

