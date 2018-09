Suning aide Salone del Mobile.Milano Shanghai à se préparer au style de l'ère numérique







- SUNING PARTICIPE À « THE RED NIGHT » POUR ANTICIPER LE MEILLEUR SALON À CE JOUR -

SHANGHAI, 15 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Suning, la plus grande entreprise de vente au détail intelligente de Chine, annoncée comme partenaire stratégique principal de la troisième édition du Salone del Mobile.Milano Shanghai, a séduit les invités hier soir avec son expérience de consommation innovante lors de The Red Night, la soirée de lancement exclusive du salon qui se tiendra au mois de novembre prochain.

Les grands acteurs de l'industrie se sont réunis à la Cha Villa, à l'atmosphère si particulière, pour célébrer le prochain salon mondial qui se tiendra au Shanghai Exhibition Centre (SEC) du 22 au 24 novembre 2018. Salone del Mobile.Milano Shanghai est le principal évènement international du monde de l'ameublement et de l'architecture d'intérieur qui met en valeur l'excellence du « Made in Italy ».

The Red Night - qui a vu le lieu baigné dans le « Salone Red » - a eu lieu après une conférence de presse et a suggéré au public ce que celui-ci pouvait attendre avec impatience. Le salon comprend des produits design qui incarnent le caractère pratique, l'innovation et l'esthétique, ainsi que des produits de grand luxe qui allient élégance classique et design contemporain. Suning est le principal partenaire stratégique de l'évènement.

Steven Zhang, qui est basé à Milan où il est responsable des ambitions internationales de l'entreprise, a déclaré : « Le marché grand public en pleine expansion en Chine présente un énorme potentiel pour les marques mondiales de design et de fabrication. En tant que détaillant intelligent, Suning aspire à guider les consommateurs locaux, en particulier les jeunes générations, dans la recherche d'un style de vie de bon goût et personnalisé, composé d'éléments du monde entier. En tant que principal partenaire stratégique du Salone del Mobile, nous considérons qu'il s'agit d'une excellente occasion d'apporter le design italien d'ameublement exclusif de la maison, tout en mettant en relation certains des esprits les plus créatifs du pays et de l'étranger. Nous espérons donner un exemple de communication interculturelle et inspirer des débats plus innovants sur le commerce entre la Chine et l'Italie à l'ère de la numérisation ».

En tant que détaillant intelligent de premier plan, Suning explore de nouvelles façons de créer des expériences basées sur des produits et des services plus raffinés et personnalisés pour les consommateurs du monde entier. Parallèlement à cela, le marché chinois développe rapidement un appétit pour le design haut de gamme et pour le charme de la qualité et de l'innovation du style de vie et de l'ameublement italiens. Plus tôt cette année, Suning a ouvert ses propres bureaux à Milan pour explorer des partenariats avec des marques exclusives désireuses d'accéder au marché chinois.

Cette année verra la troisième édition du Salone del Mobile.Milano Shanghai. Cet évènement de trois jours promet à plus de 40 000 visiteurs une immersion dans la beauté, la qualité, le design, le luxe et l'élégance des produits « Made in Italy ». Plus de 100 marques italiennes haut de gamme y participent, dont AGRESTI et TechnoGym avec lesquelles Suning a déjà collaboré.

Ont également assisté à The Red Night des invités de renom, dont Michele Cecchi, Consul général d'Italie à Shanghai et Marco Sabetta, directeur général du Salone del Mobile.Milano.

Suning a des intérêts dans huit secteurs d'activités, dont le commerce de détail intelligent par l'intermédiaire de sa filiale Suning.com, le plus important détaillant O2O (offline to online) en Chine, classé au palmarès Fortune Global 500 2018. L'entreprise joue également un rôle majeur dans le salon China International Import Expo Trade Fair qui se tiendra du 5 au 10 novembre 2018. Face au plus grand niveau de la consommation sur le marché grand public chinois, Suning vise sans relâche à élargir sa collaboration commerciale avec des marques étrangères de produits de qualité destinés à la vie personnelle et à la maison grâce à de telles opportunités mondiales et à nouer des partenariats plus constructifs avec de grands représentants industriels.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales en Chine et comprend deux entreprises publiques en Chine et au Japon. En 2018, Suning Holding s'est classée à la deuxième place parmi les 500 entreprises privées les plus importantes de Chine, et elle génère un chiffre d'affaires annuel de 80,85 milliards USD (557,88 milliards RMB). S'étant fixé pour mission de « mener l'écosystème parmi les secteurs d'activité en créant une très haute qualité de vie pour tous », Suning a renforcé et étendu ses activités principales par le biais de huit marchés verticaux : Suning.com, les services logistiques, les services financiers, les services technologiques, l'immobilier, le sport, les médias et le divertissement, ainsi que les investissements. Parmi ceux-ci, Suning.com a été classée sur la liste du palmarès Fortune Global 500 en 2017 et 2018.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.suningholdings.com

