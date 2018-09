Yardi figure à nouveau au prestigieux classement Forbes Cloud 100







Yardi se distingue pour la troisième année consécutive parmi les entreprises privées de premier plan qui révolutionnent la technologie du cloud

Le fournisseur mondial de technologies immobilières Yardi figure pour la troisième fois au Forbes Cloud 100, le classement de référence des 100 plus grandes entreprises privées du cloud au monde. Inclus au classement inaugural du Cloud 100 en 2016, Yardi a atteint la 26e place en 2017, puis la 22e cette année.

Publié par Forbes en collaboration avec Bessemer Venture Partners et Salesforce Ventures, le classement paraîtra dans le numéro de septembre 2018 du magazine Forbes et sera disponible en ligne à l'adresse forbes.com/cloud100.

« Nous sommes honorés que Forbes récompense une nouvelle fois nos efforts visant à fournir des solutions cloud à la pointe de l'industrie. », a déclaré Jay Shobe, vice-président des services cloud chez Yardi. « Notre bonne position au sein de ce classement est le fruit des efforts de nos employés ainsi que du soutien et des commentaires inestimables de nos clients. »

Le processus d'évaluation comporte quatre critères : position dominante sur le marché (35 %), valeur estimée (30 %), paramètres opérationnels (20 %), capital humain et culture (15 %). Le panel de juges du Forbes Cloud 100, composé des PDG des principales sociétés publiques du cloud, se fonde sur ces données pour sélectionner, noter et classer les 100 premières entreprises mondiales.

« Ces trois dernières années, le classement Cloud 100 a identifié les sociétés du cloud qui révolutionnent leurs industries respectives », a déclaré Alex Konrad, rédacteur du Forbes Cloud 100. « Je suis toujours impressionné par le calibre des entreprises reconnues au classement Cloud 100. Il s'agit d'une période passionnante pour les sociétés du cloud et leurs fondateurs. »

« Les 25 introductions en bourse ainsi que l'ensemble des acquisitions majeures du cloud de ces trois dernières années concernaient d'anciens membres du Cloud 100. Nous sommes convaincus que les sociétés publiques dominantes du cloud seront également issues de ce classement. », a déclaré Byron Deeter, investisseur majeur du cloud et associé chez Bessemer Venture Partners. « Le Cloud 100 de 2018 représente bien plus de 135 milliards de dollars américains en valeur d'actionnariat privé, un chiffre étonnant qui nous rappelle encore une fois la puissance du cloud. La façon dont nous faisons des affaires sera radicalement modifiée du fait de ces sociétés et je suis très honoré de célébrer les réalisations remarquables des fondateurs et équipes de chacune de ces entreprises en les inscrivant au classement Cloud 100 de 2018 ».

« Les opportunités commerciales pour les sociétés du cloud sont énormes à une heure où l'investissement, la demande des clients et le taux d'adoption continuent de croître », a expliqué Matt Garratt, associé directeur de Salesforce Ventures. « Nous croyons en le potentiel de ces sociétés et sommes impatients de voir quelle technologie innovante elles offriront au monde entier. »

Yardi fait partie des sociétés honorées le 12 septembre à San Francisco lors de l'événement exclusif consacré au Cloud 100 organisé par Bessemer Venture Partners, Forbes et Salesforce Ventures et auquel assistent les PDG des sociétés publiques du cloud ainsi que les PDG des entreprises figurant aux classements Cloud 100 et 20 Rising Stars.

À propos de Yardi

Yardi® met au point et prend en charge des logiciels de gestion des investissements et des biens immobiliers à la pointe de l'industrie pour tous les types et toutes les tailles de sociétés immobilières. Fondée en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara, en Californie, et sert une clientèle répartie dans le monde entier. Pour plus d'informations sur la manière dont Yardi est « Energized for Tomorrow » (optimisée pour le futur), rendez-vous sur le site yardi.com.

