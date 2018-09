The Stars Group lance les paris sportifs en ligne BetStars dans le New Jersey







TORONTO, September 14, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group a annoncé aujourd'hui qu'il a lancé sa marque de paris sportifs en ligne BetStars sur le marché réglementé des jeux en ligne du New Jersey, grâce à son partenariat avec Resorts Casino Hotel. BetStars.com, qui est dans un premier temps disponible sur le mobile, offre aux clients du New Jersey une opportunité de paris sportifs innovante et robuste sur le mobile, en plus des offres de poker et de casino en ligne existantes de The Stars Group, qui sont disponibles sur PokerStarsNJ et PokerStarsCasinoNJ.

« Nous sommes ravis de présenter BetStars aux fans de sport du New Jersey », a déclaré Matt Primeaux, vice-président principal de la stratégie et des opérations aux États-Unis chez The Stars Group. « Étant l'une des plus grandes entreprises de jeux en ligne au monde avec des millions de clients à l'échelle planétaire, nous avons lancé avec succès BetStars sur les marchés réglementés en Europe et nous avons hâte d'élargir et d'améliorer notre offre BetStars dans le New Jersey, notamment en tirant parti de l'acquisition de Sky Betting & Gaming, suite à l'approbation par l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés, pour offrir un produit et une expérience de premier plan à nos clients dans ce nouveau marché en développement. »

BetStars fonctionne avec la technologie propriétaire de The Stars Group et la plate-forme de gestion des comptes de joueurs, offrant aux clients du New Jersey un seul compte, un portefeuille commun, diverses options de dépôt et de retrait en ligne et mobiles, ainsi qu'une expérience de paris en ligne harmonieuse avec les produits populaires de poker et de casino en ligne de The Stars Group.

BetStars propose également des paris dans les jeux, des options de retrait anticipé, ainsi que des bonus et des produits améliorés. Ces possibilités de paris comprendront dans un premier temps de nombreux sports, notamment du football professionnel et universitaire, du basket-ball, du baseball, du golf, du hockey, du football américain, du tennis, pour ne citer que ceux-ci.

Dans le cadre de son lancement, BetStars proposera une série de promotions uniques axées sur les joueurs visant à faire connaître BetStars aux nouveaux clients, notamment un bonus d'inscription et des « stimulateurs de chances », qui multiplient les chances et les gains potentiels pour les clients.

À propos de The Stars Group

The Stars Group est un fournisseur de premier plan de produits basés sur la technologie dans le secteur des jeux et des divertissements interactifs à l'échelle mondiale. Ses marques comptent des millions de clients inscrits dans le monde entier et sont, collectivement, à la tête des paris en ligne et mobiles, du poker, des casinos et des autres offres liées au jeu. The Stars Group possède ou exploite sous licence des jeux et des marques et entreprises grand public connexes, tels que PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo et Sky Poker, ainsi que des marques de tournois et d'évènements de poker en direct, notamment PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et PokerStars MEGASTACK. The Stars Group est l'un des opérateurs de jeux en ligne qui a le plus de licences au monde. Collectivement, ses filiales détiennent des licences ou des approbations dans 19 juridictions à l'échelle planétaire, notamment en Europe, en Australie et en Amérique. The Stars Group a comme perspective de devenir la destination iGaming préférée au monde et il s'est fixé pour mission de procurer à ses clients des moments gagnants.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs et autres informations

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs et des informations prospectives au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés, mais pas toujours, par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « peut », « avoir l'intention de », « pourrait », « est susceptible de », « ferait », « devrait », « croire », ainsi que par des références à des périodes futures ou à la forme négative de ces mots et expressions. Ces énoncés sont basés sur les prévisions actuelles de la direction et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses. Rien ne garantit que les résultats réels ne différeront pas sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez vous reporter au formulaire d'informations annuel le plus récent de The Stars Group, ainsi qu'aux états financiers annuels et intermédiaires et aux discussions et analyses de la direction du groupe pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs, hypothèses et risques qui peuvent s'appliquer aux énoncés prospectifs de The Stars Group. Chaque énoncé prospectif n'est valable qu'à la date de publication de ce communiqué, et The Stars Group ne s'engage aucunement à corriger ou à mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Eric Hollreiser: Press@starsgroup.com

Communiqué envoyé le 14 septembre 2018 à 17:40 et diffusé par :