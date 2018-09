Avis aux médias - Le gouvernement du Canada inaugure un nouveau centre de données d'entreprise







OTTAWA, le 14 sept. 2018 /CNW/ - Sarah Paquet, première vice-présidente de Services partagés Canada, accompagnée de Claude Lareau, directeur général, Services d'application d'entreprise du ministère de la Défense nationale et Jim Paul, président et directeur général de Construction de Défense Canada, présenteront le nouveau centre de données d'entreprise ultramoderne de Borden, en Ontario. Une courte séance de questions et de réponses avec les médias suivra l'inauguration.

Date : lundi 17 septembre 2018

Heure : 10 h (HAE)

Lieu :

Base des Forces canadiennes

Borden (Ontario)

Les médias doivent arriver à l'entrée principale au plus tard à 9 h 30 pour avoir le temps de passer les contrôles de sécurité. Le personnel accueillera les journalistes. Les visiteurs seront accompagnés au service de sécurité puis à la salle de conférence.

