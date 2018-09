Demers-Braun poursuit sa croissance







MONTRÉAL, le 14 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Demers-Braun, manufacturier d'ambulances annonce l'acquisition de Crestline Coach Ltd, une entreprise qui oeuvre dans la fabrication d'ambulances et de véhicules spécialisés ainsi que dans la distribution de petits et moyens autobus au Canada.

Cette transaction permettra à Demers-Braun d'élargir son offre de services en intégrant à son portefeuille des véhicules spécialisés. À la suite de cette acquisition, l'ensemble de l'équipede Crestline Coach demeurera en poste.

À PROPOS DE DEMERS MANUFACTURIER D'AMBULANCES ET BRAUN INDUSTRIES

Fort d'une expérience combinée de plus de 100 années et reconnu comme un chef de file dans l'innovation, le design et la qualité de ses produits, Demers-Braun offre à sa clientèle dans plus de 20 pays un savoir-faire et un souci du détail sur des véhicules d'entrée de gamme ainsi qu'aux modèles haut de gamme avec caractéristiques propres au besoin plus technique du client. Demers Ambulances est entre autres accrédité par Transport Canada, reconnu comme modificateur autorisé (QVM) Ford et détient le NTEA (National Truck Equipment Association) aux États-Unis. Pour en apprendre plus,consultez www.demers-ambulances.com/fr-ca/ et and www.BraunAmbulances.com.

À PROPOS DE CRESTLINE COACH

Crestline Coach est un chef de file international de la fabrication d'ambulances et de véhicules spécialisés et un distributeur canadien de petits et moyens autobus. Crestline garde toujours en tête la sécurité, l'innovation et la durabilité pour établir et dépasser les normes actuelles de l'industrie. Pour en savoir davantage au sujet de Crestline, vous pouvez aller à www.CrestlineCoach.com ou suivre l'entreprise sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou YouTube.

