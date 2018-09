L'illustration originale légendaire de l'album « The Dark Side of the Moon » de Pink Floyd consacre la plus importante collection d'art rock jamais rassemblée







« The Dark Side of the Moon » -- l'illustration la plus précieuse de l'histoire du rock -- sera exposée et mise en vente à la San Francisco Art Exchange, à compter du 15 septembre, parmi près 100 oeuvres d'art originales épiques illustrant des pochettes d'albums

SAN FRANCISCO, 14 septembre 2018 /CNW/ - L'illustration originale légendaire, The Dark Side of the Moon (Le côté obscur de la Lune) de l'album éponyme de Pink Floyd, considérée comme l'oeuvre d'art la plus précieuse de l'histoire du rock, sera exposée et mise en vente à la galerie, la San Francisco Art Exchange (SFAE), du 15 septembre au 20 octobre 2018.

D'une valeur estimée à plusieurs millions de dollars, l'illustration originale de l'album The Dark Side of the Moon -- lancée il y a 45 ans -- fut réalisée par Aubrey Powell et Storm Thorgerson, créateurs de pochettes d'albums comptant parmi les plus mémorables du rock, dont Houses of the Holy de Led Zeppelin. Fait notable, lorsqu'elle fut lancée, à savoir l'illustration originale, il n'y avait aucune mention du nom du groupe ou du titre de l'album sur la pochette, de quoi épicer le mystère et l'intrigue derrière ce qui allait devenir l'un des albums les plus incroyables jamais réalisés. Il s'est vendu à 50 millions d'exemplaires, est resté au palmarès du Billboard pendant 741 semaines, tandis que la pochette est devenue une icône visuelle, incarnant le groupe lui-même et contribuant à faire de Pink Floyd l'un des plus grands groupes au monde.

Outre The Dark Side of the Moon, l'exposition comprendra près de 100 créations originales épiques qui ont fait la pochette d'albums emblématiques comme Wish You Were Here, Abbey Road, Rubber Soul, Meet The Beatles, The Wall, Beggars Banquet, Candy-O (Alberto Vargas), Ummagumma, Hair, The Best of the Doors (The Doors), Blonde on Blonde (Dylan), At Folsom Prison (Johnny Cash) et des album originaux de Yes, notamment Relayer et Yesshows, ainsi que des dizaines d'autres des images populaires les plus mémorables et les plus vénérées du 20e siècle.

Plus largement, les groupes représentés par la collection d'art s'appellent Pink Floyd, Les Beatles, Les Rolling Stones, The Who, Bob Dylan, Grateful Dead, Yes, The Doors, Eric Clapton, David Bowie, Johnny Cash, Jimi Hendrix, Black Sabbath, Blind Faith, Cream, Led Zeppelin, Allman Brothers, Lou Reed, Queen, Crosby, Stills & Nash, Jethro Tull et bien d'autres encore.

L'improbabilité de voir monter à nouveau une exposition de ce genre, et surtout de cette envergure, en fait peut-être une collection unique à voir en personne. Ces oeuvres originales proviennent de nombreuses collections appartenant à des particuliers, entreprises et artistes du monde entier, toutes rassemblées au même endroit par les cofondateurs de la SFAE, Theron Kabrich et Jim Hartley, dont les 20 ans d'expérience auprès des artistes et photographes de la culture pop ont permis la réalisation de cette exposition.

« Les peintures, dessins et photographies originaux, d'ailleurs nombreux, que nous avons rassemblés, comptent parmi les plus rares et les plus importants qui ont fait la pochette de certains des albums les plus célèbres de tous les temps », a déclaré Hartley. « C'est dire que cette collection, qui ne sera ouverte au public que pendant six semaines, est de qualité muséale. Déjà, les collectionneurs se préparent pour s'envoler vers San Francisco et vivre cette exposition historique. À la fin de l'exposition, les oeuvres d'art et les photos regagneront les collections d'origine ou seront livrées à ceux et celles qui en auront acheté à l'exposition. Certaines de ces oeuvres n'ont jamais été vues en public auparavant, sauf à la SFAE au fil des ans, et aucune n'a jamais fait partie d'une exposition d'ensemble quelconque, dans quel que lieu que ce soit. »

Pour sa part, commentant l'événement, Theron Kabrich a déclaré : « Cette exposition est comme un flocon de neige, c'est-à-dire qu'elle est magnifique, étonnante, fascinante à voir, jusqu'à ce qu'elle fonde. Cela n'a été possible que parce que nous avons lancé ce marché et vendu un grand nombre de ces oeuvres, tirées directement des collections des artistes et photographes, qui nous sont proposées à présent aux fins de l'exposition. D'autres nous viennent directement des artistes et photographes eux-mêmes. Tout, reposant sur des années de confiance, s'enchaîne. Qui d'autre pourrait faire ça ? Personne, du moins pas maintenant. Pas même un musée. En raison du fait que nous avons tous inventé quasiment ce marché et que nous étions 'là' avant tout le monde, nous sommes les seuls à pouvoir rassembler, en un laps de temps relativement court, toutes ces oeuvres d'art exceptionnelles. Avec un degré de séparation, une ligne droite est assez courte. »

Pour recevoir le catalogue de l'exposition, veuillez communiquer avec la SFAE, à l'adresse info@sfae.com ou au 415-441-8840.

Une avant-première de l'exposition sera offerte à l'intention des représentants de la presse.

À propos de la San Francisco Art Exchange

La San Francisco Art Exchange (SFAE) est l'entreprise des pionniers d'oeuvres d'art et de photographies originales de la culture pop. S'intéressant à l'iconographie populaire tirée des mondes du film, de l'art, de la musique et de l'histoire, ils soutiennent que l'iconographie populaire est le langage dont se sert une culture pour se parler en temps réel et, par la suite, immortaliser ces échanges comme des éléments importants des archives historiques.

La SFAE a vendu des illustrations originales de pochettes d'albums emblématiques d'artistes de renom dont les Beatles, Pink Floyd, les Rolling Stones et Bob Dylan, entre autres. La galerie a également conclu des ventes historiques de photographies rares de Marilyn Monroe, Martin Luther King, Jr., Johnny Cash et Muhammad Ali, pour n'en citer que quelques-unes. En outre, la SFAE a exposé de précieux artefacts musicaux et cinématographiques provenant d'archives privées et de célébrités, telles que la collection Playboy et la collection Brown Derby.

Dans sa galerie du centre-ville de San Francisco, la SFAE a tenu d'événements animés par la présence de toutes sortes de personnalités, allant de grandes vedettes de la musique, Brian Wilson et Graham Nash, à la légende des droits civiques, Clarence Jones, ou encore à la gouverneure du Michigan, Jennifer Granholm. Encore récemment, la galerie a exécuté la vente d'un rare portefeuille de photographies du président John F. Kennedy, un projet commémorant le centenaire de sa naissance en collaboration avec la Fondation Kennedy, dont un pourcentage des bénéfices a été versé à la Fondation.

Ce mois-ci, Inc. Magazine a classé la SFAE parmi les 5 000 petites entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Son histoire fait l'objet d'un documentaire en cours de production.

Pour en savoir plus sur les ventes ou pour toutes demandes d'information, veuillez communiquer avec la San Francisco Art Exchange à l'adresse sales@sfae.com ou au 415-441-8840.

