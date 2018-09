KMT Medical annonce l'acquisition des sociétés basées aux États-Unis, Twenty Second Company et ABC Medical Holdings, Inc.







TAMPA, Floride, 14 septembre 2018 /PRNewswire/ -- KMT Medical Incorporated (KMT Medical), un groupe international de sociétés prêtant des services de santé au grand public, annonce l'acquisition de la société de portefeuille américaine Twenty Second Company et de sa filiale opérationnelle ABC Medical Holdings, Inc (ABC Medical). Ces sociétés rejoindront leurs homologues de l'European Service Business, assujetties à KMT Medical.

ABC Medical est l'une des entreprises de soins à domicile les plus importantes et à la croissance la plus rapide du pays dans le domaine de l'urologie. L'équipe d'ABC Medical est le principal fournisseur du secteur, engagé chaque année dans le parrainage de plus de 100 manifestations relatives aux sports adaptés. ABC Medical fournit également des services en matière de stomie, d'incontinence et de traitement des plaies. La philosophie de la compagnie consiste à assurer un fabuleux service à la clientèle et à respecter les décisions cliniques et celles des patients.

Annoncé en 2017, KMT Medical est une filiale détenue à 100 % par The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). « Les sociétés de KMT Medical partagent la même démarche que la société mère, centrée sur le patient », a déclaré V. George Maliekel, le PDG de JDS Inc, « à savoir mieux combler la vie et la rendre plus digne, pour les gens qui utilisent ses produits et ses services ; cette même philosophie qui consiste à se développer et à prospérer comme une entreprise indépendante, mais aussi à devenir une meilleure personne. » Ces entreprises exercent leurs activités selon - et adhèrent à - un ensemble de politiques, dont le respect des décisions cliniques, le respect du choix des patients concernant les produits et la collaboration avec les payeurs et les fournisseurs, pour offrir des produits de grande qualité et des services personnalisés au grand public.

KMT Medical est actif dans un certain nombre de pays sous les noms suivants :

Autriche : PubliCare

Belgique : Alphac et Mediphar

France : F.S.K.

Allemagne : Livica, PHADIMED et PubliCare

Luxembourg : Medexia

Suisse : PubliCare

Royaume-Uni : Fittleworth Medical

États-Unis : ABC Medical Holdings et Twenty Second Company

À propos de The Firm of John Dickinson Schneider Inc.

Fondé en 1921, The Firm of de John Dickinson Schneider Inc. comprend une variété d'entreprises indépendantes exerçant leurs activités sous différents noms à l'échelon mondial. Les activités de mise au point et de fabrication des produits médicaux de la société sont chapeautées par Hollister Incorporated ( www.hollister.com ). Les activités de soins de santé à domicile et la livraison de produits au grand public de la société sont chapeautées par KMT Medical Incorporated ( www.kmtmedical.com ). Ces sociétés sont contrôlées par une fiducie privée respectant les principes élaborés par le fondateur originel, John Dickinson Schneider et elles partagent les objectifs et la philosophie de leur société mère.

