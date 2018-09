Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine







MONTRÉAL, le 14 sept. 2018 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Planifier ses déplacements

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le transport collectif. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour trouver les emplacements des stationnements incitatifs, consultez le site de Mobilité Montréal.

ENTRAVES PRINCIPALES DE FIN DE SEMAINE (DE VENDREDI À LUNDI) À MONTRÉAL

ÉCHANGEUR TURCOT - SECTEUR ÎLE DES SOEURS

A15

Montréal

Direction NORD

À la sortie 58 (A10 OUEST Bonaventure / centre-ville)

fermeture COMPLÈTE de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via l'A10 OUEST, boul. Robert-Bourassa, rue Saint-Antoine EST jusqu'à l'entrée à la hauteur de l'av. de l'Hôtel-de-Ville, A720 OUEST, A20 OUEST jusqu'à la sortie 60 pour l'A13 NORD, sortie 3-E pour l'A520 EST, A40 EST et A15 NORD/Laval dans l'échangeur des Laurentides.

Pour les arrondissements Verdun / Le Sud-Ouest : sur le boul. Robert-Bourassa, faire demi-tour à la rue William, reprendre A10 EST et sortie 4 pour le boul. Gaétan-Laberge.

ÉCHANGEUR TURCOT - SECTEURS SUD/CENTRE

A15

Montréal

Direction NORD

Entre la sortie 62 (boul. De La Vérendrye) et l'entrée du boul. Édouard-Montpetit (sur l'autoroute Décarie)

fermeture COMPLÈTE de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via rue Saint-Patrick, boul. Monk, rue Notre-Dame, av. Saint-Pierre (av. Dollard pour les camions), rue Richmond, A20 OUEST (via l'entrée 1re Avenue), sortie 60 pour A13 NORD, sortie 3-E pour A520 EST jusqu'au rond-point Côte-de-Liesse, A40 EST et A15 NORD/Laval dans l'échangeur des Laurentides.

Réseau local et CUSM : à partir de la rue Notre-Dame, via boul. Angrignon, rue Pullman, boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boul. Cavendish, rue Sherbrooke et boul. Décarie.

Fermeture par défaut :

BOULEVARD DE LA VÉRENDRYE

Montréal

Direction EST

Entre la rue Galt et l'A15

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Détour : via rue Galt (sud), faire demi-tour au boul. Champlain, av. de l'Église, rue Saint-Patrick et suivre les détours de l'A15 NORD ci-dessus.

Note : fermeture de l'entrée de la rue Saint-Patrick pour l'A15 NORD. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Patrick en direction EST : détour via l'av. Atwater (sud), boul. LaSalle, rue de l'Église, rue Saint-Patrick et suivre les détours précédents.

A15 / A20 / A720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A15 NORD (en provenance du pont Champlain) pour A20 OUEST (Lachine, aéroport)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : suivre ceux de l'A15 NORD ci-dessus.

Bretelle A20 EST (du Souvenir) pour A15 NORD (Décarie)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle A720 EST, sortie 3 (rue Guy), boul. René-Lévesque (est), rue de la Montagne (sud), rue Saint-Antoine (ouest), A720 OUEST (via l'entrée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima), A20 OUEST jusqu'à la sortie 60 pour l'A13 NORD, sortie 3-E pour l'A520 EST (réseau local via ch. de la Côte-de-Liesse Est), A40 EST et A15 NORD/Laval dans l'échangeur des Laurentides.

Réseau local et CUSM : sur l'A-20 OUEST, via la sortie 65 (boul. Angrignon), rue Pullman, boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boul. Cavendish, rue Sherbrooke et boul. Décarie.

Note : pour les usagers en provenance des arrondissements de LaSalle et de Lachine en direction de l'A15 NORD (Décarie), si possible, prendre directement l'A20 OUEST vers l'A13 NORD et ainsi éviter une partie du détour.

Bretelle A720 / R136 OUEST (Ville-Marie) pour A15 NORD (Décarie)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Détour : continuer A20 OUEST jusqu'à la sortie 60 pour l'A13 NORD, sortie 3-E pour l'A520 EST, A40 EST et A15 NORD/Laval dans l'échangeur des Laurentides.

Réseau local et CUSM : via la sortie 65 (boul. Angrignon).

RUE SHERBROOKE

Montréal

Entrée de la rue Sherbrooke pour l'A15 NORD

Fermeture de l'entrée de la rue Sherbrooke, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via l'entrée suivante à la hauteur du boul. Édouard-Montpetit.

Note : l'entrée de la rue Sherbrooke est rouverte depuis le 13 mai à 5 h. Elle était fermée depuis le début du mois de juillet.



ÉCHANGEUR TURCOT - SECTEUR CENTRE

A15 | AUTOROUTE DÉCARIE

Montréal

Direction SUD

Dans l'échangeur Turcot

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R136 / A720 EST, sortie 4 pour rue de la Montagne (nord), rue Jean-d'Estrées, rue Saint-Jacques, rue Peel, rue Wellington et A10 EST (Bonaventure) / pont Champlain.

Camions avec matières dangereuses : via la sortie 3 (rue Guy), boul. René-Lévesque et rue Peel.

Fermeture par défaut :

entrée de l'av. Girouard. Détour rue Saint-Jacques , boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue , rue Pullman (et A-20 OUEST via l'entrée temporaire), boul. Angrignon, A-20 EST et A-15 SUD / pont Champlain et suivre le détour principal.

PROJET DU NOUVEAU PONT CHAMPLAIN- SECTEUR ÎLE DES SOEURS

A10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST / vers le PONT CHAMPLAIN

À la sortie 4 (A15 SUD, pont Champlain, Brossard)

fermeture COMPLÈTE, de samedi 4 h à lundi 5 h

Détour : via le boul. Gaétan-Laberge, demi-tour à la hauteur de la rue Gilberte-Dubé (virage à gauche permis) et A15 SUD.

Fermeture par défaut : sortie 5 pour l'Île des Soeurs.

A10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction OUEST / vers le CENTRE-VILLE

Sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy, casino de Montréal)

fermeture de la sortie, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : A10 OUEST, boul. Robert-Bourassa, demi-tour à la rue William et A10 EST / sortie 2.

A15

Montréal

Direction SUD

Sortie 57-N (chemin de la Pointe Nord, Île des Soeurs)

fermeture de la sortie, de samedi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie 57-S (boul. de l'Île-des-Soeurs). La sortie est située AVANT la sortie 57-N. Si manquée, continuer sur le pont Champlain et faire demi-tour dans les bretelles de la R132 à Brossard et revenir pont Champlain / sortie 58.

Note : fermeture du boul. de l'Île-des-Soeurs, dans les deux directions, à la hauteur de l'A15, selon le même horaire.



ÉCHANGEUR DES AUTOROUTES 13 ET 40

ÉCHANGEUR A13/A40 | AUTOROUTES CHOMEDEY ET FÉLIX-LECLERC

Montréal

Bretelle A40 EST pour A13 SUD (Lachine, aéroport)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A13 NORD, sortie 8 (boul. Henri-Bourassa), boul. Pitfield, faire demi-tour à la rue Thimens, boul. Pitfield et A13 SUD.

FIN DES ENTRAVES PRINCIPALES DE LA FIN DE SEMAINE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A19 | AUTOROUTE PAPINEAU / PONT PAPINEAU-LEBLANC

Laval, Montréal

Direction SUD

Entre les boulevards Saint-Martin et Henri-Bourassa (incluant le pont Papineau-Leblanc)

fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h à samedi 8 h

Note : fermeture de la première voie à 20 h et limite de vitesse réduite à 80 km/h.

Fermeture par défaut, à compter de 20 h :

entrées du boulevard Lévesque.

Détour via les entrées du boulevard de la Concorde.

A40 | PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion, Montréal (Senneville)

Direction EST

Sur le pont de l'île-aux-Tourtes (rivière des Outaouais / lac des Deux Montagnes)

fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

MONTRÉAL

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Pointe-Claire

Direction OUEST

À la hauteur de l''avenue Cartier

fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Pointe-Claire

Direction EST

Sortie 50 (boul. Saint-Jean)

fermeture de la sortie, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : faire demi-tour à la sortie 53 (boulevard des Sources).

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal, Dorval

Direction OUEST

Entre la sortie 56-E (A520 EST) et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : voie de desserte.

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

Sortie 63 (pont Honoré-Mercier, 1re Avenue, avenue Dollard)

fermeture de la sortie, de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h

Détour: Continuer jusqu'à la sortie 58 (55e Avenue), faire demi-tour, A-20 EST et les sorties 62 (1re Avenue) ou 63 (R-138 OUEST).

A25

Montréal

Direction NORD

Entre le tunnel L.-H.-La Fontaine et la sortie 4 (centre-ville)

fermeture de 1 voie sur 3, de vendredi 22 h à samedi 8 h

Fermeture par défaut, de 23 h à 7 h :

sortie 4 (centre-ville). Détour via la sortie 5 (rue Sherbrooke ), demi-tour, A25 SUD et sortie 4 (centre-ville).

A25

Montréal

Direction NORD

Entre la sortie 3 (rue Hochelaga) et l'entrée de la rue Sherbrooke

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h 30 à lundi 5 h

Détour : voie de desserte.

Fermeture par défaut, selon le même horaire :

sortie 4 (centre-ville). Détour via la voie de desserte, rue Sherbrooke , A25 SUD et sortie 4.

A40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Sainte-Anne-de-Bellevue

Direction OUEST

Entre la sortie 41 (boul. des Anciens-Combattants) et l'entrée du boul. des Anciens-Combattants

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : voie de desserte.

A40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 58 (boulevard Hymus) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE :

de vendredi 23 h à samedi 5 h

de samedi 23 h à dimanche 5 h

Détour : voie de desserte.

A40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITANE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 75 (boulevard Saint-Michel) et l'entrée de l'avenue Christophe-Colomb

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

A40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 87 (boul. Henri-Bourassa) et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : voie de desserte.

RUE NOTRE-DAME

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Monk et l'avenue du Carillon

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à samedi 8 h

Détour, en provenance de et (en direction) :

rue Notre-Dame (est) : via boulevard Monk et les rues Saint-Patrick, Cabot et Saint-Rémi

(est) : via boulevard Monk et les rues Saint-Patrick, Cabot et Saint-Rémi boulevard Monk (nord) : via rue Notre-Dame Ouest, Place Turcot, rue Philippe-Turcot pour revenir sur le boulevard Monk et suivre le détour précédent

rue Notre-Dame (ouest) : via les rues Saint-Rémi, Cabot, Saint-Patrick et le boulevard Monk

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Boisbriand

Dans les DEUX directions

À la hauteur du chemin de la Côte Sud

Fermeture de 2 voies sur 4 :

de dimanche 21 h à lundi 4 h / direction SUD

de dimanche 22 h à lundi 4 h 30 / direction NORD

A25

Terrebonne

Direction SUD

Entre la sortie 23 (R337) et l'entrée de la R344 (boulevard des Seigneurs)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Détours : R337 SUD, R344 OUEST et A25 SUD.

Fermeture par défaut, à compter de 22 h 30 :

entrée de la R337 SUD pour A25 SUD.

Détour via l'entrée de la R344.



A440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction EST

Entre le boul. des Laurentides et l'A19

fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

ÉCHANGEUR A440/A19

Laval

Bretelle A440 EST pour A19 SUD

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 21 h à samedi 5 h

Détour : voie de desserte A440 EST, sortie pour R335 NORD, demi-tour, A440 OUEST et bretelle pour A19 SUD.

A640

Terrebonne, Bois-des-Filion

Direction OUEST

À la hauteur de la R335

fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h

MONTÉRÉGIE

PROJET DU NOUVEAU PONT CHAMPLAIN / Groupe SSL

BOULEVARD MARIE-VICTORIN

Brossard

Direction EST

Sous le pont Champlain, entre la sortie pour l'A10 EST et l'entrée de l'A-10 OUEST

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Détour : A10 EST, sortie 8 pour le boul. Taschereau, boul. Lapinière, boul. Simard et R132 EST.

ÉCHANGEUR A10 / R132 / PONT CHAMPLAIN

Brossard

Bretelle A10 EST pour R132 EST et le boulevard Marie-Victorin

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à samedi 7 h

Détour : sortie pour R132 OUEST, boul. Marie-Victorin, demi-tour au boul. Rome et boul. Marie-Victorin / R-132 EST.

Bretelle R132 EST pour le A10 OUEST (pont Champlain / Montréal)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Détour : A10 EST, sortie 8 pour le boul. Taschereau, avenue Auteuil, boul. Lapinière et A10 OUEST vers le pont Champlain.

Bretelle A10 EST (venant de Montréal / pont Champlain) pour la R132 EST (vers Longueuil) et la R-132 OUEST (vers La Prairie)

fermeture COMPLÈTE, de samedi 23 h à dimanche 8 h

DétourA-10 EST, sortie 8 (boulevard Taschereau), demi-tour, A-10 OUEST et sortie 6 pour la R-132 EST ou OUEST.



Bretelle R132 EST (A15 NORD) pour A10 EST (vers Sherbrooke)

fermeture COMPLÈTE, de samedi 22 h à dimanche 8 h

Détour : continuer jusqu'au boulevard Simard, ensuite les boulevards Lapinière et Taschereau.

Bretelle R132 OUEST (aut. René-Lévesque) pour A10 EST (vers Sherbrooke)

fermeture COMPLÈTE, de samedi 22 h à dimanche 8 h

Détour : continuer boul. Marie-Victorin, demi-tour au boul. de Rome, boul. Marie-Victorin Est et A10 EST.

R132 | AUTOROUTE RENÉ-LÉVESQUE

Brossard

Direction EST

À la hauteur du pont Champlain

fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h à samedi 7 h

PROJET DU RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)

A10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction OUEST

Entre la sortie 11 (A30) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE :

de vendredi 21 h à samedi 8 h

de samedi 21 h à dimanche 9 h

de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : voie de desserte.

Direction EST

Sur la voie de desserte

Entre la sortie pour le boul. Leduc et l'entrée de l'A30 EST

Fermeture COMPLÈTE :

de vendredi 22 h à samedi 8 h

de samedi 22 h à dimanche 9 h

de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : boul. Leduc, boul. du Quartier, boul. de Rome et A30 EST ou OUEST.

ÉCHANGEUR A10 / A30

Brossard

Bretelle A10 EST (des Cantons-de-l'Est) pour A30 OUEST (de l'Acier)

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : bretelle pour le boul. Leduc, boul. du Quartier et A30 OUEST.

Bretelle A30 OUEST (de l'Acier) pour A10 EST (des Cantons-de-l'Est)

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : voie de desserte A30 OUEST, sortie boul. du Quartier, boul. Rome, A30 EST et bretelle pour A10 EST.

A20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Saint-Hyacinthe

Dans les DEUX directions

À la hauteur de la R224 (sortie 138)

fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 19 h à lundi 6 h

A40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion

Direction OUEST

À la hauteur du chemin des Chenaux

fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Fermeture par défaut, selon le même horaire :

sortie 36 (chemin des Chenaux). Détour via la sortie 35 (avenue Saint-Charles ).

R132 | AUTOROUTE RENÉ-LÉVESQUE

Longueuil

Direction OUEST

Entre les boulevards Roland-Therrien et Taschereau

Fermeture de 2 voies sur 3 :

de vendredi 22 h 30 à samedi 9 h

de samedi 22 h 30 à dimanche 9 h

de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h 30

Note : première voie fermée à compter de 20 h et limite de vitesse réduite à 70 km/h.

De 2018 à 2020, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,8 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 14 septembre 2018 à 17:00 et diffusé par :