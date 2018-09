L'Ombudsman des assurances de personnes fait état de ses réalisations







TORONTO, le 14 sept. 2018 /CNW/ - L'Ombudsman des assurances de personnes (OAP) a tenu son assemblée générale annuelle le 13 septembre 2018 et a publié son rapport annuel pour l'année 2017-2018, faisant état de ses réalisations.

Points saillants :

Deux nouveaux membres chevronnés se sont joints au conseil d'administration de l'OAP

Les communications des consommateurs avec l'OAP ont augmenté de 18 %, pour un total de plus de 103 000

L'OAP a complété sa troisième évaluation indépendante et les résultats sont se sont avérés très positifs

À l'occasion de son assemblée générale annuelle, l'OAP a présenté deux nouveaux membres de son conseil d'administration. À la suite du départ à la retraite de messieurs Yves Rabeau et Bruce Cran, l'OAP a accueilli au sein de son conseil M. Geoff Plant, ancien procureur général de la Colombie-Britannique, ayant aussi déjà siégé comme président de la Canada West Foundation, et Mme Louise Shiller, originaire de Montréal et qui a déjà siégé comme conseillère principale des droits et des responsabilités auprès de l'Université Concordia.

Avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Edmonton, l'OAP entame maintenant la deuxième phase de son plan d'expansion dans l'Ouest. L'objectif de l'OAP sera de s'assurer que davantage de consommateurs dans l'Ouest canadien soient au courant de ses services.

Au cours de l'exercice financier 2017-2018, l'OAP a reçu 2 636 plaintes. Les produits d'assurance-invalidité, d'assurance-vie et d'assurance-maladie complémentaire et soins dentaires ont formé ensemble plus de 85 % de toutes les plaintes. Les visites du site Web de l'OAP ont augmenté de 19 % comparativement à l'an dernier, enregistrant plus de 100 000 visiteurs.

« Nos membres se montrent plus assidus à fournir de l'information sur nos services à leurs consommateurs qui portent plainte, a indiqué Brigitte Kent, directrice exécutive par intérim de l'OAP. Il est agréable de constater que la plupart de nos aiguillages proviennent maintenant de nos sociétés membres. »

Pour réaliser sa vision, l'OAP accordera la priorité cette année à l'expansion dans l'Ouest. De plus, l'OAP a complété sa troisième évaluation indépendante et en partagera les résultats à l'automne 2018.

Vous trouverez le rapport annuel intégral de 2017-2018 en ligne, à https://www.oapcanada.ca/nouvelles-et-publications/comptes-rendus-annuels/. Celui-ci vous fournira des détails additionnels sur les activités de l'OAP, ainsi que des études de cas et des statistiques.

Au sujet de l'Ombudsman des assurances de personnes

L'Ombudsman des assurances de personnes (OAP) est le seul service canadien indépendant de règlement des plaintes à l'intention des consommateurs canadiens d'assurances de personnes. Les Canadiens nous confient le règlement de leurs plaintes relatives à l'assurance vie, invalidité, maladie complémentaire, voyage et de produits de placement comme des rentes et des fonds distincts. Les services bilingues de l'OAP sont gratuits et à la disposition de tout consommateur dont la compagnie d'assurances est membre de l'OAP. Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, 99 % des assureurs canadiens de personnes sont membres de l'OAP. L'OAP fournit également en ligne de l'information générale à propos des assurances de personnes. Pour garantir l'impartialité, les activités de l'OAP sont supervisées par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA). Pour obtenir des renseignements additionnels, veuillez consulter le www.oapcanada.ca.

