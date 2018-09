iPhone Xs, iPhone Xs Max et l'Apple Watch Series 4 (avec GPS et connectivité cellulaire) arrivent à TELUS le vendredi 21 septembre







MONTRÉAL, 14 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle vendra les iPhone les plus évolués à ce jour, Xs et Xs Max, ainsi que la superbe montre Apple Watch Series 4 (avec GPS et connectivité cellulaire), qui a été améliorée et qui offre des fonctions révolutionnaires pour la communication, l'activité physique et la santé. Les clients pourront précommander iPhone Xs et iPhone Xs Max à compter d'aujourd'hui à telus.com/apple et dans les boutiques TELUS. Les appareils seront offerts en boutique à compter du vendredi 21 septembre. Pour obtenir des précisions sur les prix, visitez telus.com/apple.



iPhone Xs et iPhone Xs Max sont les plus évolués à ce jour. Ils permettent au téléphone intelligent d'atteindre de nouveaux sommets grâce à leur magnifique écran Super Retina de 5,8 po ou de 6,5 po qui offre une clarté remarquable et des noirs véritables, ainsi qu'une gamme dynamique supérieure de 60 pour cent en mode photographie HDR. Ils sont tous deux dotés d'un système de caméra double amélioré qui propose des fonctions révolutionnaires pour la photo et la vidéo, d'une puce A12 Bionic avec système neuronal de nouvelle génération, d'une fonction Face ID plus rapide, d'un son stéréo plus ample, d'une autonomie prolongée, d'une résistance aux éclaboussures et à l'eau1, et du verre le plus durable jamais utilisé dans la fabrication d'un téléphone intelligent. Un nouveau fini or superbe s'ajoute aux finis argent et gris cosmique. De plus, ces appareils sont les premiers iPhone à proposer une connectivité LTE de l'ordre du gigabit pour des téléchargements encore plus rapides2. iPhone Xs Max procure quant à lui une expérience pleinement immersive grâce à plus de trois millions de pixels pour les vidéos, les films et les jeux, ainsi que le plus grand écran jamais vu sur un iPhone. Les deux téléphones sont aussi les premiers iPhone à offrir le mode double SIM (cartes nano-SIM et eSIM)3.

iPhone Xr, qui démocratise les toutes dernières innovations de la gamme iPhone, sera aussi offert en précommande à TELUS à compter du 19 octobre. L'appareil est doté d'un boîtier de verre et d'aluminium. Son écran Liquid RetiNA, qui s'étend sur toute sa surface, fait 6,1 po. Capable de reproduire de nombreuses nuances, il affiche des couleurs d'une fidélité sans pareille dans l'industrie. De plus, la technologie True Tone procure une expérience de visualisation naturelle. iPhone Xr est équipé d'une puce A12 Bionic avec système neural de nouvelle génération, d'une fonction Face ID plus rapide, d'un système de caméra TrueDepth qui produit des portraits spectaculaires à l'aide d'une seule lentille, ainsi que d'une connectivité LTE évoluée pour des téléchargements rapides. Il est offert en six superbes finis.

La montre Apple Watch Series 4 a été améliorée pour aider les utilisateurs à demeurer connectés et actifs et à gérer leur santé à l'aide de nouvelles fonctions puissantes. Son écran a été agrandi de 30 pour cent, son boîtier rapetissé et aminci, et sa nouvelle interface présente plus de détails. L'Apple Watch Series 4 avec watchOS 5 offre des fonctions évoluées pour l'activité physique et les communications, ainsi que des capacités révolutionnaires de suivi de la santé, y compris un accéléromètre et un gyroscope de nouvelle génération capables de détecter les chutes.

« Nous sommes fiers et ravis de proposer iPhone Xs, IPhone Xs Max et l'Apple Watch Series sur le réseau le plus étendu et le plus rapide au pays », souligne Marie-Christine D'Amours, vice-présidente, Marché consommateurs de TELUS au Québec. « Nous sommes déterminés à accorder la priorité aux clients et à offrir le meilleur service possible. Notre réseau primé, l'excellence de notre service à la clientèle pour l'ensemble de nos points de contact et nos solutions à valeur ajoutée font de nous le meilleur fournisseur de services au pays pour les iPhone Xs, iPhone Xs Max and Apple Watch Series 4. »

TELUS propose des services à valeur ajoutée, comme AppleCare+, avec différentes options de paiement flexibles, de diagnostic en boutique et de remplacement. Les clients de TELUS auront accès au soutien de nos conseillers personnels attentionnés ainsi qu'à des séances individuelles et personnalisées du Centre de formation TELUS, en compagnie d'un de nos experts Apple. De plus, les clients de TELUS existants peuvent remplacer leur appareil par un des derniers iPhone tout en profitant d'un rabais pouvant atteindre 500 $ grâce au programme Option retour TELUSMC. Ce programme réduit l'acompte à payer pour les clients qui acceptent de retourner à TELUS leur appareil en bon état de fonctionnement ou de rembourser le montant du rabais obtenu grâce au programme à la fin de l'entente de deux ans. Ces options et ces services ont été conçus pour offrir la meilleure expérience qui soit aux utilisateurs d'iPhone. Et surtout, les clients profitent du réseau le plus étendu et le plus rapide au pays4, selon les organismes de confiance comme Ookla5, J.D. Power6, et OpenSignal7.

Pour obtenir des précisions sur les prix et les forfaits de données, rendez-vous à telus.com/apple .

Pour en savoir plus sur l'iPhone, veuillez visiter le site www.apple.com.



À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des revenus annuels de 13,8 milliards de dollars et à 13,1 millions de connexions clients, dont 9 millions d'abonnés des services mobiles, 1,8 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,3 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement, ainsi que des services de sécurité résidentielle. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre des solutions d'affaires à l'échelle mondiale.

Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 525 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus de 8,7 millions d'heures de bénévolat au service des communautés locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, les 13 comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et ses 5 comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis au-delà de 67 millions de dollars en appui à 6 283 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d'enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable du monde en 2010 par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Page Casmiro

Relations avec les médias de TELUS

416-802-6077

page.casmiro@telus.com

1 iPhone Xs et iPhone Xs Max résistent aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière. Ils ont été testés dans des conditions de laboratoire contrôlées et leur degré de résistance correspond à l'indice IP68, conformément à la norme CEI 60529 (jusqu'à 30 minutes à une profondeur maximale de deux mètres). La résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière n'est pas permanente et peut diminuer avec une usure normale. Ne tentez pas de recharger votre iPhone s'il est mouillé; consultez le guide de l'utilisateur pour obtenir les directives de nettoyage et de séchage. Les dommages causés par un liquide ne sont pas couverts par la garantie.

2 Les vitesses varient en fonction des conditions géographiques et du fournisseur de services. Pour tous les détails sur la couverture du réseau LTE, consultez apple.com/iphone/LTE.

3 Le mode double SIM sera pris en charge après une mise à jour logicielle gratuite plus tard cet automne. L'utilisation de ce mode requiert deux forfaits de services mobiles (qui peuvent inclure des restrictions relatives à l'itinérance). Certaines restrictions s'appliquent.

4 Selon le classement de PCMag. Visitez telus.com/reseau pour en savoir plus.

5 Selon l'analyse menée par OoklaMD sur les résultats du test Speedtest IntelligenceMD des T1 et T2 de 2018. Les marques de commerce Ookla sont utilisées et reproduites avec l'autorisation de l'entreprise.

6 TELUS s'est vu décerner la note la plus élevée en Ontario par les études 2015 à 2018 de J.D. Power sur la qualité des réseaux mobiles au pays en ce qui a trait à la satisfaction de la clientèle envers les fournisseurs de services mobiles. Consultez jdpower.com/awards

7 Le rapport State of Mobile Networks: Canada publié par OpenSignal en février 2018 est fondé sur une analyse indépendante de 405 501 060 mesures recueillies auprès de 20 474 utilisateurs mobiles du 1er octobre au 30 décembre 2017. © 2018 OpenSignal Inc.

