Le vote en ligne entre en vigueur aujourd?hui pour la deuxième année des prestigieux prix « Young Creatives Award » de JCS International

Vidéos d?une minute sur le thème « Prenez position pour la paix! » provenant de 38 pays

Saisissez l?occasion d?identifier la prochaine génération de cinéastes

NEW YORK, 14 septembre 2018 /CNW/ - L?International Academy of Television Arts & Sciences et JCS International ont annoncé aujourd?hui que les vidéos inscrites au concours JCS International Young Creatives Award de 2018 sont maintenant en ligne à des fins de visionnement et de scrutin public. L?initiative, lancée l?an dernier, est conçue afin de découvrir, reconnaître et encourager des jeunes talents de partout à travers le monde, tout en amorçant un dialogue mondial autour de la paix.

Le concours est ouvert aux participants de 18 à 29 ans. Les vidéos inscrites cette année, sur le thème « Prenez position pour la paix! » proviennent de 38 pays. Le scrutin en ligne, ouvert du 12 au 19 septembre sur le site Web d?International Academy (https://www.iemmys.tv/youngcreatives.aspx) servira à déterminer les finalistes du concours.

À la fin de septembre, trois gagnants seront choisis par un groupe d?experts composé de jurés accomplis.

« Nous sommes fiers de sensibiliser l?opinion au sujet de la paix, en plus de célébrer le travail extraordinaire accompli par de jeunes esprits créatifs de partout à travers le monde, » déclare Michal Grayevsky, président de JCS International. « Nous encourageons tout le monde à visionner les vidéos et à voter. »

Les trois gagnants seront annoncés le 3 octobre 2018 et seront transportés à New York afin de recevoir leur prix dans le cadre du International Emmy World Television Festival, le 17 novembre 2018. Ils prendront également part au gala des prix Emmy internationaux le 19 novembre.

Pour plus d?information et visionner les vidéos primées de 2017, visitez le site https://www.iemmys.tv/youngcreatives.aspx

À propos de JCS International

JCS International, une compagnie de Ronald S. Lauder, est une société de médias internationale basée à New York. Fondée en 1979, JCS a lancé le concept de guichet unique, en offrant des installations de production à service intégral, de la conception à l?exécution, tout cela sous un même toit. Pendant des décennies, JCSI a réuni des agences médiatiques de partout à travers le monde et les a aidées à accomplir leur mission. Aujourd?hui, JCSI créée une nouvelle plateforme médiatique pour les jeunes entreprises, entrepreneurs et talents créatifs, en aidant ses partenaires à réaliser leur plein potentiel.

