Bridging Finance Inc. et Ninepoint Partners LP annoncent une convention d'achat d'actifs







TORONTO, le 14 sept. 2018 /CNW/ - Bridging Finance Inc. (« Bridging Finance ») et Ninepoint Partners LP (« Ninepoint ») sont heureuses d'annoncer qu'elles ont conclu une convention d'achat d'actifs définitive (la « convention d'achat ») aux termes de laquelle Bridging Finance achètera de Ninepoint certains actifs, notamment les droits et obligations de Ninepoint aux termes des conventions de cogestion existantes à l'égard des fonds connus sous les noms de « Ninepoint Bridging Income Fund LP » (la « Société en commandite ») et de « Ninepoint Bridging Income RSP Fund » (la « Fiducie » et, avec la Société en commandite, le « Fonds »), ainsi que la participation de Ninepoint dans SB Fund GP Inc. (le « Commandité »), qui est le commandité de la Société en commandite (l'« opération »).

À l'heure actuelle, Bridging Finance et Ninepoint sont les cogestionnaires du Fonds et les copropriétaires du Commandité. Bridging Finance, de son côté, a les pleins pouvoirs discrétionnaires pour la gestion de portefeuille du Fonds et partage la responsabilité de gérer les activités et affaires des Fonds avec Ninepoint conformément aux conventions de cogestion. À la clôture de l'opération, Bridging Finance deviendra l'unique gestionnaire du Fonds et l'unique actionnaire du Commandité.

« Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons conclu cette opération. Bridging Finance enregistre actuellement une croissance importante de son entreprise dans tous les aspects de ses activités et cette opération représente une étape importante du succès continu de Bridging Finance. En ce qui a trait aux activités quotidiennes du Fonds, les investisseurs et les conseillers ne devraient pas constater de changement en raison de la transition des activités de gestion du Fonds et nous sommes optimistes quant au succès continu du Fonds, qui a été créé il y a près de cinq (5) ans », a affirmé David Sharpe, chef de la direction de Bridging Finance. « Ninepoint a été un partenaire précieux du Fonds et nous souhaitons à celle?ci la meilleure des chances pour l'avenir », d'ajouter M. Sharpe.

« Nous sommes heureux du rendement mensuel positif stable que Bridging Finance a fourni aux porteurs de parts depuis que nous nous sommes associés à celle?ci il y a cinq ans », a affirmé John Wilson, directeur général de Ninepoint Partners. « C'est avec plaisir que nous avons vu l'équipe de direction et les capacités de Bridging évoluer au fil des ans. Étant donné qu'elle possède désormais d'autres produits de placement, cette opération marque une évolution naturelle pour nos deux entreprises. Nous souhaitons un succès continu à Bridging Finance », a souligné James Fox, directeur général de Ninepoint.

Conseillers :

Dans le cadre de l'opération, Wildeboer Dellelce LLP et Raymond James Ltée agissent respectivement à titre de conseillers juridiques et de conseillers financiers exclusifs de Bridging Finance, tandis que Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. et INFOR Financial Inc. agissent respectivement à titre de conseillers juridiques et de conseillers financiers exclusifs de Ninepoint.

Avis aux porteurs de parts

La clôture de l'opération devrait avoir lieu vers le 15 octobre 2018, sous réserve du respect de conditions usuelles, dont l'approbation des porteurs de parts à l'égard du changement de gestionnaire aux termes de la convention de fiducie régissant la Fiducie (la « convention de fiducie »). Les porteurs de parts recevront dans les plus brefs délais une circulaire d'information qui contient une description des événements prévus dans le cadre de l'opération et énonce leurs droits de vote aux termes de la convention de fiducie.

À propos de Bridging Finance Inc.

Fondée en 2012, Bridging Finance est l'une des principales sociétés de gestion de placements du marché canadien du crédit non traditionnel et gère actuellement des actifs totalisant environ 1 G$. Bridging Finance offre aux sociétés nord-américaines du marché intermédiaire des solutions de rechange aux options de financement offertes par les prêteurs traditionnels. Ces sociétés affectent les fonds obtenus, qui s'établissent généralement dans une fourchette de 3 M$ à plus de 50 M$, à des fins telles que la restructuration de la dette existante, la constitution d'un fonds de roulement aux fins de croissance, le financement d'achats de stocks et le financement de dépenses ainsi que d'acquisitions ou de rachats d'entreprise.

À propos de Ninepoint Partners LP

Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l'une des principales sociétés de gestion de placements non traditionnels du Canada et elle gère des actifs totalisant environ 3 G$. Elle a pour mission d'aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices susceptibles d'améliorer les rendements et de mieux gérer les risques liés au portefeuille. Ninepoint offre une gamme diversifiée de stratégies de rechange, notamment des placements dans des titres de capitaux propres de sociétés nord-américaines, des titres de capitaux propres de sociétés étrangères, des actifs réels et des revenus de sources non traditionnelles.

Énoncés prospectifs :

Les énoncés prospectifs contenus aux présentes sont donnés à la date du présent communiqué, et la société décline toute obligation de les mettre à jour afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou pour d'autres raisons, sauf dans la mesure où la législation applicable l'exige.

