DAVIDsTEA nomme Pat De Marco, CPA, CA au poste d'administrateur principal







MONTRÉAL, 14 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA) a le plaisir d'annoncer que son conseil d'administration a nommé Pat De Marco, CPA, CA comme administrateur principal. M. De Marco, qui a été élu au conseil d'administration de DavidsTea à l'occasion de son assemblée annuelle le 14 juin 2018, est également le président du comité d'audit du conseil d'administration et membre de son comité de gouvernance et de mise en candidature.



Pat De Marco est le président et chef de l'exploitation des Produits alimentaires Viau Inc. de Laval (Québec), un grand transformateur canadien de produits du boeuf et du porc, depuis 2008. Auparavant, M. De Marco a occupé plusieurs postes de haute direction chez Groupe de détail Moores Inc., le plus important détaillant canadien de vêtements pour hommes, à compter de 1995 à titre de chef des finances et depuis 2002, à titre de président. Auparavant, M. De Marco était un associé chez Ernst & Young S.E.N.C.R.L., s.r.l. où pendant 13 ans, il effectuait l'audit et offrait des services conseils à des entreprises dans le domaine de la fabrication, de l'immobilier et des biens de consommation. M. De Marco est un CPA et détient un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia, à Montréal, au Québec.

À propos de DAVIDsTEA

DAVIDsTEA est un détaillant de thés spécialisés qui offre un choix diversifié de thés en vrac, de thés préemballés et de sachets de thé exclusifs ainsi que des cadeaux, accessoires, aliments et boissons liés au thé, principalement par l'intermédiaire des 239 boutiques DAVIDsTEA qu'elle exploite partout au Canada et aux États-Unis en date du 4 août 2018 et de son site Web, davidstea.com/ca_fr. Le siège social de la société est situé à Montréal, au Canada.

Personne-ressource pour les investisseurs

MaisonBrison Communications

Pierre Boucher

514-731-0000

investors@davidstea.com Personne-ressource pour les médias

Lyla Radmanovich

514-845-8763

media@rppelican.ca





Communiqué envoyé le 14 septembre 2018 à 16:03 et diffusé par :