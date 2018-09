Gildan incluse dans l'indice de développement durable Dow Jones







MONTRÉAL, 14 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE), a annoncé aujourd'hui que la Société a été incluse dans l'indice de développement durable Dow Jones de l'Amérique du Nord. Ceci marque la sixième année consécutive de l'inclusion de Gildan dans les indices de développement durable Dow Jones.



« Nous sommes fiers d'être à nouveau inclus dans l'indice de développement durable Dow Jones de l'Amérique du Nord », a déclaré Claudia Sandoval, vice-présidente, Citoyenneté corporative, Gildan. « Le fait de recevoir cette reconnaissance au sein d'un groupe restreint de grandes sociétés de vêtements est une grande validation des formidables efforts de notre personnel. À la suite d'une évaluation complète de la matérialité avec des intervenants clés cette année, nous avons revu notre programme Engagement authentiqueMD afin de mettre l'emphase sur des engagements prioritaires, à savoir Prendre soin de nos employés, la Préservation de l'environnement et la Création de communautés fortes. Les investissements et les efforts que nous déployons envers ces engagements viennent soutenir davantage notre vision de Repenser le vêtementMD. »

La Société emploie plus de 50 000 personnes dans le monde entier et vise à offrir des environnements de travail sûrs et sains, à traiter tous ses employés avec respect et à accroître la prospérité de ses employés, de leurs familles et de leurs communautés en offrant des salaires justes, l'accès gratuit à des cliniques médicales et à des médicaments, des repas subventionnés, le transport gratuit ainsi que des programmes de formation et de développement.

Les objectifs environnementaux de la Société comprennent la réduction des déchets, la réduction des émissions, l'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles et l'amélioration continue de chaque aspect de ses opérations, de la filature, à la fabrication de textiles, jusqu'à la couture. Depuis 2015, Gildan a réduit son intensité d'utilisation de l'eau de 17 % grâce à des investissements dans des machines de teinture à haut rendement, des systèmes de gestion de l'eau et de nouvelles innovations chimiques dans le procédé par voie humide. Gildan a également recyclé ou réaffecté 86 % de ses matières résiduelles totales l'an dernier et 43% de ses besoins énergétiques totaux provenaient de sources d'énergie renouvelables grâce à des investissements dans des systèmes de production de vapeur à biomasse, qui brûlent les déchets agricoles et industriels comme source de combustible principale.

Dans ses communautés, la Société vise à renforcer l'infrastructure sociale et à soutenir le développement économique local en investissant dans l'éducation des jeunes, la vie active, la conservation de l'environnement et la promotion de l'entrepreneuriat local.

L'indice de développement durable Dow Jones de l'Amérique du Nord a été créé en septembre 2005 pour suivre la performance des sociétés du Canada et des États-Unis qui dominent le secteur en matière de développement durable.

À propos de Gildan

Gildan est l'un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammertm, Gold Toe®, Anvil®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy PlusMC, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des bas collants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs via leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique. En outre, nous vendons directement aux consommateurs par l'intermédiaire de nos propres plateformes de vente directe aux consommateurs.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Avec plus de 50 000 employés à l'échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'oeuvre et d'environnement dans toute la chaîne d'approvisionnement de la Société conformément à son programme d'Engagement authentiqueMC intégré dans la stratégie d'affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.EngagementAuthentique.com.

