Lancement de la 10e édition du programme annuel Adoptez une école de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture







Cette année, plus de 600 écoles primaires canadiennes dans le besoin profiteront de

cette collecte de fonds locale.

TORONTO, le 14 sept. 2018 /CNW/ - La Fondation Indigo pour l'amour de la lecture est fière d'annoncer le lancement de son programme annuel Adoptez une école, qui aura lieu du 15 septembre au 7 octobre 2018. Maintenant à sa 10e année, ce programme permet aux employés d'Indigo, aux écoles primaires dans le besoin et aux membres de la collectivité d'unir leurs efforts pour organiser une collecte de fonds locale et pour faire connaître le problème de sous-financement des bibliothèques dans les écoles primaires publiques au Canada. Chacune des écoles participantes recevra la totalité des fonds recueillis en son nom et sera admissible à un don complémentaire de la Fondation pouvant aller jusqu'à 1 200 $.

L'an dernier, le programme a remis plus de 1 million de dollars à des écoles canadiennes dans le besoin pour qu'elles puissent acheter des livres et pour financer des ressources pédagogiques. Cette année, la Fondation appuiera plus de 600 écoles à travers le pays qui se sont inscrites au programme pour regarnir leur bibliothèque.

« Nous croyons que le bon livre au bon moment peut changer la vie d'un enfant à jamais. Malheureusement, de nombreux enfants ont un accès très limité aux livres, en raison du sous-financement. Or, tous les enfants méritent d'avoir accès à des livres captivants qui peuvent leur inspirer l'amour de la lecture et de l'apprentissage », affirme Ariel Siller, directrice générale de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture.

C'est Indigo Books & Music Inc., une entreprise canadienne déterminée à appuyer la littératie, qui a créé la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture en 2004. Par l'intermédiaire de ses deux programmes phares, Adoptez une école et le Fonds pour la littératie, la Fondation vise à sensibiliser le public au sujet du manque de financement des bibliothèques scolaires dans les écoles publiques canadiennes, tout en aidant à mettre un plus grand nombre de livres à la disposition des enfants.

Actuellement, de nombreuses écoles primaires dans le besoin doivent se limiter à un nouveau livre de bibliothèque par trois élèves, car leur budget ne leur permet pas d'en acheter plus.1 Les enseignants déboursent plus de 200 millions de dollars de leur poche chaque année pour acheter des livres et des ressources2. Le programme Adoptez une école cherche à aider les écoles du pays à se procurer les ressources dont elles ont besoin. Les fonds recueillis sont essentiels pour développer la littératie au Canada, où 30 % des élèves de 3e année ne possèdent pas les compétences de base en littératie3, ce qui est assez troublant.

Participation

Chacune des écoles participantes dispose de sa propre page sur la plateforme de financement en ligne, adoptezuneecole.indigo.ca. Tous ceux qui souhaitent appuyer une école primaire dans le besoin peuvent faire un don à l'école participante de leur choix. La plateforme en ligne donne aussi la possibilité d'appuyer une école locale sans faire de don. Il est possible de publier une histoire sur la page d'une école et la Fondation s'engage à remettre un livre à l'école en question, jusqu'à concurrence de 20 livres par école. De plus, les utilisateurs peuvent voter pour leur histoire préférée et les cinq écoles associées aux histoires les plus populaires de chaque province courront la chance de gagner des fonds additionnels.

Certaines écoles seront aussi adoptées par un magasin Indigo, Chapters ou Coles et recevront l'argent recueilli par leur magasin partenaire durant la période du programme.

Toutes les écoles participantes bénéficient d'un rabais de 30 % sur les livres dans les magasins Indigo, Chapters et Coles lorsqu'elles dépensent les fonds recueillis lors du programme.

Pour savoir comment participer, visitez le site adoptezuneecole.indigo.ca.

Pour en savoir plus sur la Fondation et ses programmes, visitez le site loveofreading.org/fr.

À propos de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Indigo Books & Music Inc. a créé la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture en 2004 afin d'aider à remédier au sous-financement des bibliothèques dans les écoles publiques. À ce jour, la Fondation a versé plus de 28 millions de ollars à plus de 3 000 écoles dans le besoin partout au Canada, inspirant du coup plus de 900 000 enfants à développer leur amour de la lecture. Chaque année, la Fondation mène deux programmes phares. En mai 2018, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a annoncé qu'elle versera 1,5 million de dollars à 30 écoles primaires dans le besoin afin de leur permettre de regarnir leur bibliothèque en achetant de nouveaux livres et du matériel pédagogique. À ce jour, le Fonds pour la littératie de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a remis plus de 21 millions de dollars à 275 écoles au Canada. La populaire campagne annuelle Adoptez une école permet aux clients d'Indigo, aux employés, aux écoles et aux communautés d'unir leurs efforts afin de remettre des livres aux élèves d'écoles primaires. En octobre 2017, le programme Adoptez une école a permis d'amasser plus d'un million de dollars, qui ont été remis à plus de 550 écoles canadiennes et qui ont profité à plus de 185 000 enfants. Pour en savoir plus sur la Fondation, visitez le site www.loveofreading.org/fr.

1 Données recueillies dans le cadre du programme de subvention du Fonds pour la littératie de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture et du programme Adoptez une école.

2 Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, News Release: Teachers go out of pocket $453 on materials and activities for their students (July 12, 2010); Statistiques Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistiques Canada Catalogue no 99-012-X2011033.

3 Ensemble, l'étude de l'OQRE en Ontario et l'étude de la PISA indiquent que seuls 70 % des élèves atteignent les normes provinciales en ce qui a trait aux capacités de lecture en 3e année et qu'environ 30 % n'y arrivent pas. http://www.eqao.com/en/about_eqao/media_room/communication-docs/infographic-2017-elementary-results.pdf; https://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/365/PISA2015-CdnReport-FR.pdf

SOURCE Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Communiqué envoyé le 14 septembre 2018 à 15:30 et diffusé par :