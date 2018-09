Les automobilistes de Winnipeg profiteront de routes plus sécuritaires et plus efficaces







Financement pour l'amélioration de 49 tronçons de routes dans la ville

WINNIPEG, le 14 sept. 2018 /CNW/ - En veillant à la sécurité et à l'entretien adéquat des routes régionales, on favorise la croissance économique, on facilite le commerce et on crée des emplois bien rémunérés pour les gens de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Dan Vandal, député de Saint Boniface-Saint Vital, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Jeff Wharton, ministre des Relations municipales, et Brian Bowman, maire de Winnipeg, ont annoncé un financement fédéral, provincial et municipal de 315,9 millions de dollars pour d'importantes améliorations du réseau routier de Winnipeg.

Les gouvernements du Canada et du Manitoba prévoient chacun une contribution pouvant atteindre 100 millions de dollars pour ces projets au titre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales territoriales - Projets nationaux et régionaux. La Ville de Winnipeg fournit un financement de 115,9 millions de dollars.

Les travaux comprennent la réfection et la remise en état de 49 tronçons de routes dans la ville, ce qui inclut également la réparation de trottoirs et l'amélioration du drainage. Ces améliorations permettront d'accroître la sécurité des automobilistes et des piétons et d'améliorer les voies de transport pour les entreprises dans la ville.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance des réseaux de transport sécuritaires, efficaces et diversifiés pour faciliter les déplacements des gens et des biens, pour relier les collectivités entre elles et pour assurer la compétitivité de nos entreprises. Je suis ravi de constater que le financement fédéral permet de réaliser ces importants travaux d'amélioration des routes à Winnipeg, ce qui contribuera à rendre les déplacements dans la ville plus sécuritaires et plus simples pour les résidents et les entreprises pour les années à venir. »

Dan Vandal, député de Saint Boniface-Saint Vital, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes ravis d'avoir contribué à faciliter cet important investissement dans les infrastructures pour améliorer les routes qu'utilisent les gens de Winnipeg et du Manitoba chaque jour. De tels projets jouent un rôle clé en vue de rendre les infrastructures de transport de Winnipeg plus sécuritaires et plus efficaces pour les familles et les entreprises tout en renforçant nos communautés et nos quartiers. Les investissements stratégiques des gouvernements fédéral et provincial dans l'infrastructure municipale profitent à tous les Manitobains et auront des effets positifs notables sur notre économie. »

L'honorable Jeff Wharton, ministre des Relations municipales

« Depuis 2014, le conseil municipal a fait des investissements sans précédent pour réparer les routes régionales et locales dans notre ville. Sous réserve de l'approbation par le conseil municipal la semaine prochaine, nous serons en mesure d'accélérer les améliorations des routes régionales dans notre ville; cela donnera lieu à un investissement fédéral additionnel de 100 millions de dollars visant la réparation des routes régionales au cours des cinq prochaines années, ce qui constitue une priorité pour les résidents de la ville. Nous remercions nos partenaires des gouvernements d'avoir accepté notre demande visant l'accélération de la réparation des routes à Winnipeg. »

Brian Bowman, maire de Winnipeg

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars appuieront des projets liés au commerce et au transport, y compris 5 milliards de dollars qui seront disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Nom de la rue Tronçon Coût approximatif Archibald De Plinguet à Cottonwood 15 750 000 $ Broadway De Osborne à Main 7 400 000 $ Carleton De Portage à Ellice 600 000 $ Colony De Ellice à St-Mary 2 100 000 $ Corydon De Lanark à Stafford 11 700 000 $ Day De Pandora à Regent 250 000 $ Donald De St-Mary à Gertrude 6 800 000 $ Dublin De Notre Dame à St-James 7 300 000 $ Dunkirk De Fermor à St-Vital 9 200 000 $ Ellice De Arlington à Maryland 3 100 000 $ Erin De Notre Dame à Wolever 14 800 000 $ Fermor De Lagimodiere à Plessis 18 000 000 $ Fort De Graham à Broadway 4 000 000 $ Hargrave De Ellice à Broadway 1 500 000 $ Inkster De Fife à Milner 4 600 000 $ Johnson De Levis à Henderson 5 100 000 $ Jubilee De Osborne à Pembina 9 300 000 $ Keewatin De Inkster à Logan 8 400 000 $ King Edward De Park Lane à Logan 1 600 000 $ Lagimodiere De 200 mètres au sud de Headmaster à Regent 5 500 000 $ Leila De McPhillips à McGregor 6 200 000 $ Main De McAdam à Kildonan Park GC 6 500 000 $ Maryland De Fawcett au pont Maryland 3 400 000 $ McGregor De Seven Oaks à Mountain 5 200 000 $ Memorial De York à St-Mary 3 000 000 $ Mountain De Arlington à McPhillips 10 500 000 $ Munroe De Raleigh à Henderson 8 700 000 $ Nairn De Stadacona à Watt 6 000 000 $ Ness De la route 90 à Moorgate 3 900 000 $ Pandora De Day à Wayoata 4 650 000 $ Pembina De McGillivary à Des Trappistes 12 400 000 $ Pioneer De Westbrook à Main 1 900 000 $ Portage De Main à David 9 300 000 $ Regent De Plessis à Rougeau 3 500 000 $ Roblin De Shaftesbury à Deippe 15 850 000 $ Salter De Dufferinn à Mountain 6 800 000 $ Sargent De Arlington à St-James 11 050 000 $ Selkirk De Arlington à McPhillips 6 750 000 $ Smith Du pont Midtown à Graham 10 600 000 $ St-James De Notre Dame à Saskatchewan 3 200 000 $ St-Mary De Memorial à Portage 2 700 000 $ Stafford De Corydon à Pembina 9 800 000 $ Stradbrook De Wellington à Osborne 900 000 $ Sturgeon De Ness à Hallonquist 2 100 000 $ Taylor De Wilton à Pembina 5 400 000 $ Wall De Ellice à Notre Dame 11 000 000 $ Watt De Chalmers à Munroe 6 000 000 $ William Stephenson Way De Main à Westbrook 800 000 $ York De Osborne à Memorial 800 000 $

