Nexia Friedman se joint à EY pour créer un fournisseur de services incontournable pour les entreprises à capital fermé du Québec







MONTRÉAL, le 14 sept. 2018 /CNW/ - Les entreprises à capital fermé du Québec font face à un marché qui évolue à la vitesse de la lumière. Nexia Friedman S.E.N.C.R.L./LLP et EY sont sur le point d'unir leurs forces pour offrir aux entreprises d'ici des services d'une qualité et d'une étendue sans précédent qui répondent aux besoins d'aujourd'hui et de demain.

Les deux sociétés ont signé une lettre d'intention en vue de réunir la puissante gamme complète de services et plateformes destinés aux entreprises à capital fermé d'EY et les ressources spécialisées d'avant-plan de Nexia Friedman dévouées à cette clientèle. La clôture de la transaction devrait avoir lieu à la fin du mois, sous réserve du respect de certaines conditions de clôture.

«Dire que le marché d'ici se transforme rapidement serait un euphémisme. Chaque jour, de nouvelles idées, des manières de penser novatrices et des technologies de pointe créent de nouvelles possibilités sur tous les plans, affirme Anne-Marie Hubert, associée directrice d'EY Montréal. Pour prospérer dans le monde d'aujourd'hui et sur le marché de demain, les entreprises évoluent, et la nôtre ne fait pas exception. En réunissant le talent, l'approche et l'expérience d'EY et de Nexia Friedman, nous pouvons changer la manière dont nous servons nos clients actuels et futurs du secteur des entreprises à capital fermé, ici même au Québec. Je suis vraiment emballée.»

Au coeur de cette transaction se trouve l'objectif commun des deux sociétés : aider leurs clients à faire face aux changements rapides - des changements technologiques, macroéconomiques et géopolitiques aux changements de perception quant à l'évolution du travail. «Les entreprises à capital fermé et les entrepreneurs n'ont jamais fait face à des défis aussi complexes, ajoute Mme Hubert. Leurs conseillers d'affaires doivent leur en offrir davantage. Nous sommes prêts à répondre à l'appel.»

Nexia Friedman est très heureuse d'élargir ses solutions de qualité supérieure en s'associant à EY et en mettant à profit le pouvoir combiné de leurs compétences et de leur réseau.

«Nous sommes tellement fiers d'unir nos forces à celles d'une société qui mise sur l'innovation et le numérique pour mieux répondre aux besoins en évolution des clients. Tout comme nous, EY réunit les meilleurs talents pour offrir une expérience client uniforme et croit sincèrement à l'importance du rôle des entreprises à capital fermé dans notre économie, explique l'associé de gestion de Nexia Friedman, Jonathan Bicher. Cette décision vient changer la donne. Ensemble, nous offrirons aux clients notre approche exclusive en matière de service personnalisé, en leur donnant également accès à une plateforme de services plus vaste et audacieuse que jamais. La définition d'un service d'exception ne sera plus la même pour les entreprises à capital fermé du Québec.»

Au-delà de leur engagement envers une qualité indéfectible et un service à la clientèle novateur, Nexia Friedman et EY sont unies dans leur engagement ferme envers la collectivité. M. Bicher ajoute : «En nous unissant, nous serons en mesure d'en faire encore plus, non seulement pour nos clients, mais également pour les collectivités dans lesquelles nous travaillons et habitons ainsi que pour les gens incroyablement talentueux qui font de notre société ce qu'elle est aujourd'hui.»

L'ensemble du personnel et des associés de Nexia Friedman devraient se joindre à EY au sein du groupe Services aux entreprises à capital fermé du bureau de Montréal, ce qui en fera l'un des plus grands groupes spécialisés au service des entreprises à capital fermé au Québec.

À propos d'EY

EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance envers les marchés financiers et les diverses économies du monde. Nous formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos clients et nos collectivités.

À propos des Services aux entreprises à capital fermé d'EY

Pour croître, les entreprises à capital fermé ont besoin d'une approche unique et d'une gamme de services exceptionnelle. Le groupe Services aux entreprises à capital fermé d'EY s'attache à travailler exclusivement avec les entreprises à capital fermé. Nous offrons le meilleur des deux mondes : des services personnalisés donnant des résultats concrets et les moyens accrus et les ressources considérables d'une société mondiale, pour aider les entreprises à capital fermé à relever les défis auxquels elles font face et à saisir les possibilités qui leur sont offertes à chaque étape de leur cycle économique.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site ey.com/ca/prive. Et suivez-nous sur Twitter : @EYCanada et @EY_CAPrivateCo.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com.

À propos de Nexia Friedman S.E.N.C.R.L./LLP

Depuis ses débuts en 1960, Nexia Friedman S.E.N.C.R.L./LLP garantit une expérience client supérieure en offrant des conseils stratégiques et des solutions d'affaires ingénieuses aux particuliers, aux familles et aux entreprises. Dans nos bureaux de Montréal, nous comptons plus de 80 professionnels spécialisés. Nos employés, des spécialistes motivés, chevronnés et qualifiés, vous offrent une vaste gamme de services dans divers domaines, notamment les audits, la comptabilité, la fiscalité, la finance et la gestion.

