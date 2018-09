Événement Golf & Vélo de la relève - Le CIFQ soutiendra la relève forestière avec plus de 20 000$ en bourses d'excellence







QUÉBEC, le 14 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Plus de 120 représentants de l'industrie forestière se sont rassemblés aujourd'hui dans le cadre de l'Événement Golf & Vélo de la relève organisé par le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ). Grâce à la contribution de ses membres et partenaires, le CIFQ pourra remettre plus de 20 000$ en bourses d'excellence aux étudiants des programmes en foresterie de la province.

En 2018-2019, ce sont 16 établissements d'enseignement qui bénéficieront des bourses d'études du CIFQ, soit 7 de plus que l'année précédente. Parmi ces établissements figurent 8 centres de formation professionnelle, 7 cégeps, ainsi que le Centre spécialisé en entreprenariat multi-ressources de Dolbeau-Mistassini et l'Université Laval.

Le programme de bourses d'études du CIFQ existe depuis 2008. Les futurs travailleurs de l'industrie bénéficient ainsi dès leurs études d'un support financier. « Soutenir la relève forestière, c'est un processus constant qui se déploie sur plusieurs fronts. La présence d'une main-d'oeuvre qualifiée favorise non seulement l'essor de l'industrie, mais aussi le développement économique des quelque 220 municipalités québécoises qui vivent de la forêt tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques » a déclaré M. Denis Lebel, président-directeur général du CIFQ.

Le Conseil est le porte-parole de l'industrie forestière du Québec. Le CIFQ compte plus de 200 membres. L'industrie forestière québécoise génère un chiffre d'affaires de 18 milliards $ chaque année, soit près de 2,6 milliards $ en salaires et avantages sociaux, dont près de 1,5 milliard $ est retourné aux gouvernements sous forme de taxes et d'impôts payés par les entreprises et les travailleurs.

