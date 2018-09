Le masque de sommeil de haute altitude de Trudell Medical International désormais partiellement disponible en Europe







Trudell Medical International (TMI) est ravie d'annoncer que son nouveau masque de sommeil de haute altitude est à présent autorisé à la vente en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse.

Les expéditions en haute altitude gagnent en popularité et de plus en plus de personnes sont par conséquent exposées aux effets d'environnements hypoxiques. Le masque de sommeil de haute altitude de TMI est un nouveau dispositif médical de classe I qui combine faible résistance à l'expiration et ré-inhalation de CO?. Il en résulte une méthode non médicamenteuse qui atténue les troubles du sommeil en haute altitude en réduisant la respiration périodique en haute altitude¹. La ré-inspiration augmente la température et le taux d'humidité de l'air inhalé dans un environnement en altitude typiquement froid et sec, ce qui constitue un autre avantage du masque de sommeil de haute altitude TMI :

Fait tout aussi excitant, une étude pilote récente démontre que le masque de sommeil de haute altitude de TMI réduit également l'intensité des maux de tête en haute altitude, le symptôme le plus courant du mal aigu des montagnes¹.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.altimatemask.com

¹ D'après les résultats non publiés d'une étude pilote menée en mars 2018

Jason Collins, directeur du développement commercial, Trudell Medical International, JCollins@trudellmed.com, + 1-519-455-7060, ext 2202

