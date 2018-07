Lancement mondial d'A7 : le tout nouvel aspirateur robot professionnel d'ILIFE







SHENZHEN, Chine, 18 juillet 2018 /PRNewswire/ -- ILIFE, marque d'aspirateurs robots de renommée internationale, a lancé le modèle « A7 » sur Amazon et AliExpress dans le monde entier, en tant que complément de premier plan à sa série A. A7 est équipé du système de nettoyage CyclonePower Gen 3 (troisième génération) qui s'applique à « A8 », le modèle haut de gamme d'ILIFE lancé à l'occasion du CES cette année.

Le système de nettoyage CyclonePower permet à A7 d'effectuer un nettoyage très efficace et de s'attaquer à des tâches de nettoyage complexes. Offrant des solutions pratiques de nettoyage domestique, A7 est conçu pour faire partie de la famille. Pour ce faire, il pense ce que l'utilisateur pense et prend soin de ce dont l'utilisateur prend soin. Intelligent, réfléchi et très efficace, A7 est un « robot nettoyeur doté de sens ».

Une efficacité de nettoyage exceptionnelle : le système de nettoyage CyclonePower Gen 3

Sous le contrôle du système de nettoyage CyclonePower Gen 3, A7 effectue un nettoyage méthodique, en profondeur et exhaustif en une seule opération, grâce à ses brosses latérales à trois têtes, sa brosse roulante flottante et sa puissante aspiration.

Brosses latérales : les poils élastiques du milieu ont été minutieusement conçus à une taille en mesure de maximiser le ramassage des poussières.

les poils élastiques du milieu ont été minutieusement conçus à une taille en mesure de maximiser le ramassage des poussières. Brosse roulante flottante : elle est conçue pour faciliter l'extraction efficace de la poussière et le nettoyage en profondeur des moquettes et des planchers durs en s'ajustant intelligemment aux écarts de hauteur du plancher.

elle est conçue pour faciliter l'extraction efficace de la poussière et le nettoyage en profondeur des moquettes et des planchers durs en s'ajustant intelligemment aux écarts de hauteur du plancher. Puissante aspiration : utilisant les principes de l'aérodynamique, le conduit d'air parfaitement étanche réduit la résistance au vent et crée une aspiration puissante.

En outre, A7 répond aux différents besoins avec ses quatre modes de nettoyage. Le mode « Path » (trajectoire) effectue un nettoyage méthodique le long d'une trajectoire afin d'obtenir une couverture maximale et de minimiser les éventuelles incomplétudes du nettoyage. Le mode « Max », qui nettoie avec une aspiration maximale, convient pour le premier nettoyage exhaustif ou dans des environnements salissants. Le mode « Edge » (coin) est conçu pour balayer les coins et les bords des murs où se cachent la plupart des saletés, des débris et des cheveux. Le mode « Spot » nettoie une zone spécifique avec une forte aspiration.

Un affichage et une utilisation convivial/e

A7 représente un autre pas en avant pour ILIFE dans le cadre de la promotion de la facilité d'utilisation et de l'application générale de l'intelligence artificielle au nettoyage domestique. L'écran LCD maintient les utilisateurs informés en leur montrant l'état d'A7, et le panneau de commande mécanique étanche IPX4 résiste aux éclaboussures d'eau provenant de n'importe quelle direction.

A7 peut être activé à l'aide d'une application multifonctionnelle, d'une télécommande ou du bouton placé sur l'extérieur de l'aspirateur afin de répondre aux besoins des différents utilisateurs. La programmation, la sélection du mode de nettoyage ou la mise en marche et la recharge se font par simple pression d'un bouton placé sur le robot, ce qui fait d'A7 un robot aspirateur adapté aux enfants. La télécommande sans écran reçoit des signaux sur une trajectoire droite jusqu'à huit mètres du robot et offre ainsi une option de contrôle intuitif aux utilisateurs d'un certain âge et aux personnes âgées. En connectant A7 au Wi-Fi, les utilisateurs peuvent envoyer des ordres à A7 par le biais d'une application - et cela vaut pour prérégler des horaires, sélectionner des modes de nettoyage, localiser A7 ou vérifier l'état des dossiers de nettoyage et des accessoires.

Une conception ingénieusement détaillée :

Une grande poubelle avec des filtres très performants : la poubelle de 600 ml prolonge le temps de fonctionnement d'A7 et demande moins de vidage. Les filtres très performants à trois couches retiennent et filtrent davantage de poussière.

la poubelle de 600 ml prolonge le temps de fonctionnement d'A7 et demande moins de vidage. Les filtres très performants à trois couches retiennent et filtrent davantage de poussière. Un système anti-aspiration intelligent : équipé d'un ensemble de 15 détecteurs OBS installés dans les roues avant ainsi que dans et sur le pare-chocs, A7 peut s'échapper rapidement quand il est coincé entre des meubles.

: équipé d'un ensemble de 15 détecteurs OBS installés dans les roues avant ainsi que dans et sur le pare-chocs, A7 peut s'échapper rapidement quand il est coincé entre des meubles. Un design extérieur ultrafin : ne mesurant que 7,6 cm, le profil fin d'A7 lui permet de nettoyer aisément sous les meubles, y compris sous les lits et les canapés.

ne mesurant que 7,6 cm, le profil fin d'A7 lui permet de nettoyer aisément sous les meubles, y compris sous les lits et les canapés. Une utilisation de la technologie IML : doté d'un couvercle supérieur noir brillant, A7 adopte un style serein et durable. Grâce à la technologie IML, le couvercle en verre offre une excellente résistance aux rayures et aux éraflures, ainsi qu'une couleur et une brillance à toute épreuve.

Disponibilité

ILIFE A7 est désormais commercialisé sur AliExpress et Amazon États-Unis, Royaume-Uni et France, et il atterrira bientôt sur Amazon Japon, Espagne et Canada.

À propos d'ILIFE

Fondée en 2007 et basée à Shenzhen, en Chine, ILIFE est une entreprise de high-tech spécialisée dans la technologie de nettoyage robotique. Ayant réussi à entrer sur le marché mondial, le réseau de vente d'ILIFE couvre plus de 30 pays et régions du globe et offre ainsi aux consommateurs du monde entier des produits automatisés de grande qualité et rentables, qui bénéficient d'une technologie de pointe.

« ILIFE » est une alliance de la majuscule « I » et du mot « LIFE », qui signifie que tout un chacun est à la recherche d'une vie meilleure. Au cours des vingt dernières années, les robots nettoyeurs ont aidé des millions de personnes dans le monde entier à créer un environnement de vie propre. En tant que premier fabricant mondial de robots aspirateurs, ILIFE s'efforce de créer et de promouvoir un écosystème de maisons intelligentes qui permet aux familles et aux individus de découvrir l'extraordinaire commodité apportée par l'intelligence artificielle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.iliferobot.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/718217/A7_Global_Launch_Product_Description.jpg

Communiqué envoyé le 18 juillet 2018 à 01:49 et diffusé par :