Héroux-Devtek annonce la signature d'un contrat pluriannuel de fabrication des trains d'atterrissage pour les appareils C-130J







Contrat de cinq ans avec Lockheed Martin à compter de 2020

FARNBOROUGH, Royaume-Uni, 18 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Héroux-Devtek inc. (TSX:HRX), (« Héroux-Devtek » ou « la Société »), un important fabricant international de produits aérospatiaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est fait octroyer un contrat de cinq ans par la société Lockheed Martin Aeronautics pour la fabrication des trains d'atterrissage des appareils C-130J Super Hercules.

En vertu du contrat, Héroux-Devtek fabriquera et assemblera les trains d'atterrissage de la production mondiale d'appareils C?130J de Lockheed Martin et fournira des pièces de rechange sur une période de cinq ans à compter de janvier 2020.

« Héroux-Devtek est fière de soutenir Lockheed Martin en continuant de contribuer au plus long programme continu de production militaire de l'histoire », a déclaré Gilles Labbé, président et chef de la direction de Héroux-Devtek. « Nous participons activement à ce programme très fructueux depuis plus de 30 ans. Nous avons ainsi pu démontrer la fiabilité de notre savoir-faire comme fabricant de trains d'atterrissage pour les appareils C-130J et être reconnus pour notre excellent travail, nos produits de grande qualité et notre respect des délais. Le renouvellement de notre contrat témoigne encore une fois de notre rôle de chef de file dans le marché des trains d'atterrissage militaires. »

PROFIL

Héroux-Devtek inc. (TSX:HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, la mise au point, la fabrication ainsi que la réparation et l'entretien de systèmes et de composants de trains d'atterrissage et d'actionnement destinés au marché de l'aérospatiale. Troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, la Société fournit de nouveaux systèmes et composants de trains d'atterrissage aux secteurs commercial et de la défense du marché de l'aérospatiale, de même que des produits et services sur le marché secondaire. La Société fabrique également des systèmes hydrauliques, des systèmes de filtration des fluides et des boîtiers pour systèmes électroniques. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 65 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations dans le Grand Montréal (Longueuil, Laval et Saint-Hubert), à Kitchener, Cambridge et Toronto en Ontario, à Springfield et Strongsville dans l'Ohio, à Wichita au Kansas, à Everett dans l'État de Washington, à Livonia au Michigan, et à Runcorn, Nottingham et Bolton au Royaume-Uni.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, ce communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, ainsi que les tendances générales du marché et les changements de la conjoncture économique. En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Consultez la rubrique intitulée «Prévisions» du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2018 afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions. Ces prévisions sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l'évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

De : Héroux-Devtek inc.

Gilles Labbé

Président et chef de la direction

Tél. : 450 679?3330 Contact : Héroux-Devtek inc.

Stéphane Arsenault

Chef de la direction financière

Tél. : 450 679?3330 MaisonBrison

Pierre Boucher

Tél. : 514 731?0000

Communiqué envoyé le 18 juillet 2018 à 00:03 et diffusé par :