Pet Fair Asia et Aquarama soutiennent le développement du secteur des animaux de compagnie en Asie

SHANGHAI, 18 juillet 2018 /PRNewswire/ -- La 21e édition de Pet Fair Asia et la 17e édition d'Aquarama, organisés par VNU Exhibitions Asia, auront lieu au Shanghai New International Expo Centre, passant de 8 à 10 halles pour accueillir plus de 1 300 exposants.

Avec une superficie de 125 000 m² (soit une progression de 25 % par rapport à 2017), cette exposition fera la part belle à la chaîne logistique, y compris les fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie en amont, les marques mondiales de fournitures pour animaux de compagnie, tous les grands distributeurs et les géants du commerce en ligne. Toutes les catégories d'animaux de compagnie seront représentées, qu'il s'agisse de chats, de chiens, de rongeurs, de reptiles, d'oiseaux et d'animaux aquatiques. Pet Fair Asia sera organisé pour la première fois en même temps qu'Aquarama, créant ainsi davantage d'opportunités commerciales pour les fournisseurs d'aquarium, les systèmes intelligents pour les animaux aquatiques et les exportateurs de poissons d'ornement du monde entier.

En 2018, l'organisateur constate un fort essor des soins de santé des animaux de compagnie, les sociétés pharmaceutiques, les fabricants de produits vétérinaires et les cliniques pour animaux domestiques étant largement représentés. Le secteur des fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie et de la technologie correspondante connaît également une croissance fulgurante, comme le montre l'arrivée de nouvelles marques d'aliments pour animaux de compagnie en Asie. Les trois halles sont consacrées aux aliments, tandis qu'une halle est exclusivement réservée aux fournisseurs internationaux faisant leur entrée sur les marchés asiatiques ou à la recherche de partenaires locaux.

Plusieurs conférences de haut niveau seront organisées avant et après le salon. Le 8e International Pet Industry Summit sera l'occasion de découvrir un rapport détaillé sur le développement du marché chinois et d'examiner les nouvelles tendances commerciales et marketing. Le 7e Petfood Forum China fournira un éclairage en profondeur sur les nouvelles réglementations en matière d'aliments pour animaux de compagnie pour les sociétés qui font leur entrée sur le marché chinois, les toutes dernières tendances en matière d'appétissance, les meilleures pratiques de sécurité alimentaire, l'analyse de la réceptivité des consommateurs et les opportunités de marché.

La réunion annuelle pour la gestion des hôpitaux pour animaux de compagnie, le concours international de poissons Aquarama, le concours Marine Tank, ainsi que le Concours canin mondial, le Salon de la mode pour animaux de compagnie, le Salon félin CFA et un concours de paysage aquatique avec un réservoir d'eau douce de 10 mètres sont quelques-uns des nombreux séminaires et événements qui seront organisés sur le site.

Les conditions du marché sont idéales pour une expansion dans la région. La Chine et les pays asiatiques en voie de développement ont radicalement changé ces dernières années. Les marques peuvent s'attendre à une vive concurrence, mais également à des possibilités illimitées de développement.

Pet Fair Asia doit attirer 50 000 professionnels sur trois jours et 110 000 consommateurs le week-end. Les visiteurs sont tenus de s'inscrire à l'avance, et l'accès est gratuit pour les professionnels agréés.

Pet Fair Asia & Aquarama | 22-26 août 2018

www.petfairasia.com

www.aquarama.com.cn

