Avis aux médias - Le ministre MacAulay termine la première partie de sa tournée « Agriculture canadienne en croissance »







OTTAWA, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, participera à une téléconférence avec les médias à Vancouver (Colombie-Britannique) pour parler de la tournée « Agriculture canadienne en croissance ». Le ministre a terminé la première partie de la tournée au cours de laquelle il a eu la chance de visiter diverses régions du pays et de rencontrer des agriculteurs, des transformateurs et des dirigeants du secteur et où il a participé à des événements agricoles ruraux pour entendre des idées sur la façon de tirer parti des nouvelles possibilités de croissance qui s'offrent au secteur.

Pendant sa tournée, le ministre a pu constater par lui-même le travail innovateur accompli par les agriculteurs et les transformateurs canadiens partout au pays afin de garder le secteur à la fine pointe. Le gouvernement a récemment affirmé que le secteur agricole et agroalimentaire canadien est l'un des six secteurs qui offrent un grand potentiel de croissance et de création d'emplois.

Il a participé à des événements ruraux pour promouvoir les programmes et les investissements stratégiques en agriculture du gouvernement fédéral - dont ceux lancés récemment dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture. Ceux-ci comprennent des investissements dans les industries canadiennes du lait, des serres et du ginseng, ainsi que des investissements de plus de 40 millions de dollars dans de nouvelles grappes de recherche agricoles pour les industries des cultures, du porc, du boeuf et de la vigne et du vin. Ces investissements contribueront au développement d'un secteur encore plus fort et plus novateur pour le Canada.

Pendant la téléconférence avec les médias, le ministre parlera aussi de la Conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture qui aura lieu à Vancouver (Colombie-Britannique) du 18 au 20 juillet.

