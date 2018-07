Lifestyle Delivery Systems Inc. fait part des recettes générées par sa filiale CSPA GROUP, Inc.







VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 juillet 2018 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou l'« entreprise ») annonce que sa filiale CSPA Group, Inc. (« CSPA ») a remporté plus de 200 000 CAD (deux cent mille dollars canadiens) de recettes au cours de la dernière semaine de juin 2018.

Ces recettes ont été associées à la vente de distillats d'extraits au cours de la dernière semaine de juin 2018, ceci marquant le début de la production de distillat en marque blanche. L'entreprise a redessiné la totalité de ses emballages pour Rêveur et CannaStripsTM afin de se conformer aux toutes dernières réglementations canadiennes entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Le nouvel emballage de Rêveur est arrivé le 10 juillet 2018 et CSPA estime que le reconditionnement de ses stocks sera terminé d'ici le 18 juillet 2018. L'arrivée du nouvel emballage des CannaStripsTM est prévue au cours de la dernière semaine de juillet 2018, époque à laquelle commencera la production des CannaStripsTM avec leurs nouvelles saveurs et formules avancées. L'entreprise disposera de mises à jour à mesure que les informations deviendront disponibles.

Prolon g ement des étapes financières p our les contrats d'entiercement

En outre, le conseil d'administration de l'entreprise a décidé le 28 juin 2018 de reporter la date limite afin de satisfaire à certaines étapes définies aux termes des contrats d'entiercement avec les actionnaires précédents de Canna Delivery Systems Inc. (« Canna »). Aux termes de ces contrats, un total de 7 800 000 actions ordinaires émises aux anciens actionnaires de Canna (les « Actions de Performance ») ont été détenues en dépôt fiduciaire, sous réserve de leur libération quand l'entreprise atteindra certains jalons financiers d'ici le 30 juin 2018 (dans sa version modifiée du 29 décembre 2017). L'entreprise a accepté de prolonger ce délai jusqu'au 30 septembre 2018 afin de satisfaire aux échéances financières. À la date de ce communiqué de presse, un total de 2 100 000 Actions de Performance reste soumis à dépôt fiduciaire, 840 000 de ces actions étant détenues par le chef de la direction de l'entreprise, Brad Eckenweiler.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société de technologie qui concède sa technologie sous licence à une installation à la pointe du progrès de production et conditionnement située dans la Californie du Sud. La technologie de l'entreprise produit des pellicules infusées (semblables à des pellicules-fraîcheur) qui représentent non seulement un choix plus sécuritaire et plus sain que n'importe quelle autre forme d'administration, mais encore permettent l'inclusion d'un vaste éventail d'ingrédients allant des médicaments sans ordonnance aux produits homéopathiques, nutraceutiques, vitamines et compléments alimentaires. Cette technologie offre une nouvelle façon de mesurer avec précision le dosage et assurer la pureté du produit sélectionné. Le processus de production se base sur la technologie de l'entreprise pour tester du début à la fin la qualité de la totalité des ingrédients entrant dans la composition de toutes les pellicules sans exception, d'où un système de livraison sécuritaire, constant et efficace.

Au nom du conseil d'administration de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et directeur

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ CONTACTER :

investor.relations@lifestyledeliverysystem.com

1-866-347-5058

Avertissement de désistement :

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas examiné le présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude ni au caractère adéquat de son contenu.

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse contiennent des énoncés prévisionnels basés sur des hypothèses en date du communiqué même. Ces énoncés reflètent les estimations, les opinions, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent en aucun cas des garanties de rendement futur. L'entreprise fait savoir que tout énoncé prévisionnel est foncièrement incertain et que des facteurs matériels imprévisibles pourraient avoir une incidence sur le rendement réel, facteurs sur lesquels l'entreprise n'a souvent aucun contrôle. Ces facteurs comprennent, entre autres choses : les risques et incertitudes liés à l'historique d'exploitation limitée de l'entreprise et la nécessité de respecter les règlements environnementaux et gouvernementaux. En outre, la marijuana demeure une drogue inscrite à l'annexe 1 de la Controlled Substances Act (loi sur les substances contrôlées) des États-Unis de 1970. Bien que le Congrès américain ait interdit au département de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour interférer avec la mise en oeuvre des lois des États du pays concernant la marijuana médicale, cette interdiction doit être renouvelée annuellement pour rester en vigueur. Par conséquent, les événements, conditions et résultats réels et futurs pourraient être sensiblement différents des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées de façon expresse ou implicite dans les informations et énoncés prévisionnels. À moins que les lois applicables en matière de valeurs ne l'exigent, l'entreprise ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute information prévisionnelle.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 18:08 et diffusé par :