Impacts des travaux du REM - Exo ne peut garantir la ponctualité sur les lignes Deux-Montagnes et Mascouche







Pendant ce temps, trois lignes de trains ont atteint un taux de ponctualité de 100 % au cours de la semaine du 8 au 14 juillet : Mont-Saint-Hilaire, Vaudreuil-Hudson et Saint-Jérôme.

MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Depuis le 25 juin dernier, les trains des lignes Deux-Montagnes et Mascouche doivent circuler sur une seule voie entre la gare Montpellier et l'entrée du tunnel Mont-Royal, une contrainte opérationnelle majeure avec laquelle les équipes d'exo doivent composer afin de permettre la réalisation des travaux du Réseau express métropolitain (REM) menés par CDPQ Infra.

Dans ce contexte, exo n'a plus la marge de manoeuvre nécessaire pour garantir la ponctualité de ses trains sur les lignes touchées et souhaite un répit tarifaire pour ses clients pris en otage sur son propre réseau.

Un goulot d'étranglement

Auparavant, les trains pouvaient circuler sur deux voies parallèles dans ce secteur très achalandé, ce qui simplifiait la coordination des passages et des rencontres de trains et, du même coup, assurait une meilleure fluidité du trafic. Aujourd'hui, lorsqu'un événement touche un train, tel un problème mécanique, de signalisation ou encore une intervention médicale à bord, tous les trains qui le croisent ou le suivent sont susceptibles d'être retardés, car ils doivent passer par le même goulot d'étranglement de la voie simple selon des horaires décalés. En voie simple, exo n'a donc plus la marge de manoeuvre dont elle disposait avec les voies doubles pour réagir aux situations imprévisibles.

Précisons aussi que les travaux du REM sont réalisés sur une voie ferroviaire qui est toujours en service et qui dessert plusieurs milliers d'usagers par jour, une première pour exo comme pour le bureau de projet REM.

Exo comprend et partage la frustration de ses clients

Exo comprend et partage l'impatience de ses clients et fait tout ce qui est en son pouvoir pour limiter les impacts liés au projet du REM malgré les contraintes opérationnelles majeures qui obligent les équipes à faire des choix déchirants chaque jour. À cet égard, exo travaille en étroite collaboration avec le bureau de projet du REM pour permettre la construction de ce nouveau réseau de transport qui vise la transformation complète de la ligne Deux-Montagnes.

Exo collabore avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) à la mise en place de mesures d'atténuation pour la clientèle durement touchée par les travaux du REM, notamment une forme de répit tarifaire.

