Le gouvernement du Canada annonce la création d'un nouveau conseil consultatif pour des ressources halieutiques durables

OTTAWA, le 17 juill. 2018 /CNW/ - En 2015, le gouvernement du Canada s'est engagé à accroître la transparence de ses processus de prise de décisions et le rôle que jouent les Canadiens à l'égard des décisions qui ont une incidence sur leurs moyens de subsistance.

Le ministre LeBlanc a annoncé aujourd'hui la mise sur pied du tout nouveau Conseil canadien consultatif pour des ressources halieutiques durables (CCCRHD), un organisme consultatif national autonome dont l'objectif est d'offrir au Ministre des recommandations et des conseils généraux sur les questions liées aux pêches.

Selon son mandat proposé, le CCCRHD devra fournir des conseils et des recommandations en vue de résoudre les enjeux complexes en matière de politiques et de gestion en lien avec la durabilité des pêches gérées par le gouvernement fédéral et avec la conservation des ressources halieutiques.

Le CCCRHD se composera de deux comités distincts : un pour l'est du Canada et l'autre pour l'ouest du Canada. Cela permettra d'assurer que le Conseil se compose de membres qui disposent des connaissances et de l'expertise nécessaires pour aborder les enjeux propres à chacune des côtes. Dans l'éventualité où le Conseil devait se pencher sur un enjeu relatif au Nord ou à l'ensemble du Canada, les coprésidents des deux comités se réuniraient et demanderaient la participation d'autres membres, sur une base ponctuelle. Les coprésidents s'entretiendront avec le Ministre une fois par an; il est prévu qu'ils préparent des conseils sur au moins deux enjeux chaque année.

Les membres et coprésidents du Conseil proviendront de l'industrie et du secteur scientifique (y compris les organismes non gouvernementaux) et seront nommés par le Ministre. Un avis de nomination sera publié dans un proche avenir à l'intention de toute Partie intéressée d'être membre.

Citations

« Je suis très heureux d'annoncer la création du Conseil canadien consultatif pour des ressources halieutiques durables. Cette instance servira de lien important entre le gouvernement du Canada et les personnes qui dépendent de pêches bien gérées et durables. Il est essentiel de prendre des décisions bien éclairées et équilibrées afin d'assurer la durabilité de nos pêches et le bien-être des communautés qui en dépendent. Je me réjouis à l'idée de nommer des membres aux deux comités, celui de l'Est et celui de l'Ouest, afin que le Conseil puisse commencer ses travaux le plus rapidement possible. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le CCCRHD mènera ses activités en tenant compte des réalités régionales, opérationnelles, environnementales, économiques et sociales des secteurs halieutiques.

Les travaux du CCCRHD porteront principalement sur des espèces ou des régions devant surmonter des défis uniques ou importants, sur des questions stratégiques transversales et sur des enjeux relatifs à l'uniformité nationale. Tous les rapports écrits produits par le CCCRHD seront ouverts, transparents et mis à la disposition du public.

Exemples de domaines sur lesquels pourrait se pencher le CCCRHD : les changements environnementaux aux écosystèmes marins; les enjeux sociaux, économiques et de conservation complexes; la nécessité de concilier les objectifs de conservation et de durabilité avec la prospérité économique; la façon dont les décisions de gestion des pêches peuvent promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones.

