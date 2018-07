Le Palais des congrès de Montréal : parmi les meilleurs centres de congrès au monde







MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal s'est vu remettre une distinction internationale à Londres lors de la remise de l'Apex Award, le 3 juillet dernier. Le Palais a pris la 2e place pour le prestigieux prix Reconnaissance de la plus haute performance en satisfaction de la clientèle au monde en présentant un pointage exceptionnel.

L'AIPC Apex Award récompense le centre de congrès du monde ayant obtenu la plus haute note pour la qualité du service offert. S'étant récemment vu accorder la certification Gold Quality Standard par l'AIPC, le Palais des congrès de Montréal fait maintenant partie d'un groupe très réduit de centres de congrès qui détiennent à la fois cette certification et se sont distingués comme finalistes pour l'AIPC Apex Award, qui reconnaît la qualité de leurs services à la clientèle. « Nous sommes très fiers de recevoir cette distinction qui reflète bien la passion de nos équipes pour la satisfaction de nos clients », déclare Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal. « Le savoir-faire de nos employés, jumelé à l'excellente qualité de notre offre, permet d'offrir ce qu'il y a de mieux à notre clientèle et nous avons la ferme intention de continuer de surpasser ses attentes », ajoute-t-il.

AIPC Apex Award

Le prix AIPC Apex Award est décerné tous les deux ans au centre de congrès qui s'est illustré au chapitre de la qualité du service à la clientèle. Le gagnant et les deux finalistes sont déterminés par la clientèle qui doit répondre à un sondage exhaustif couvrant un large spectre de prestation de services. Une évaluation complémentaire de la firme Ipsos permet d'analyser la qualité de la gestion de projets et des offres alimentaires et techniques.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Il génère d'importantes recettes touristiques et intellectuelles pour Montréal et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

À propos de l'AIPC

L'Association internationale des palais de congrès (AIPC) est l'association regroupant les professionnels et gestionnaires de centres de congrès et d'exposition de partout dans le monde. L'AIPC reconnaît l'excellence en gestion de centres de congrès tout en fournissant les outils et programmes permettant d'atteindre les plus hauts standards de l'industrie par la recherche, le réseautage et des programmes de formation.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 17:13 et diffusé par :