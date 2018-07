Aeroflot est nommée Meilleure compagnie aérienne en Europe de l'Est, et son service de restauration à bord en classe Premium Economy remporte le titre de meilleur service à l'échelle mondiale lors des Skytrax World Airline Awards







MOSCOU, July 17, 2018 /PRNewswire/ --

Aeroflot a remporté deux catégories lors des prestigieux prix Skytrax World Airline Awards. Non seulement Aeroflot a été nommée Meilleure compagnie aérienne en Europe de l'Est, mais elle a aussi remporté le prix du meilleur service de restauration à bord en classe Premium Economy au monde de toutes les compagnies aériennes.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )



Aeroflot a été nommée Meilleure compagnie aérienne en Europe de l'Est pour la sixième année consécutive et pour la septième fois dans l'ensemble. Obtenir le prix du meilleur service de restauration à bord en classe Premium Economy représente une percée pour la compagnie nationale russe. Précédemment, le prix avait été décerné à Singapore Airlines, reconnue par de nombreux classements comme la meilleure au monde.

La cérémonie de remise des World Airline Awards, qui s'est tenue aujourd'hui dans la grande salle de bal de l'hôtel Langham à Londres, a rassemblé de dirigeants des grandes compagnies aériennes du monde entier.

« Aeroflot continue d'étoffer régulièrement sa collection d'Oscars de l'aviation », a déclaré Vitaly Saveliev, PDG d'Aeroflot. « Les Skytrax World Airline Awards que nous avons reçus aujourd'hui montrent que notre compagnie aérienne maintient constamment un niveau de service qui correspond à des critères internationaux élevés. En outre, Aeroflot est en mesure de rivaliser sur un pied d'égalité avec les compagnies aériennes mondiales les plus fortes pour un élément essentiel, à savoir la qualité et la variété de notre restauration en vol. Recevoir ce prix est un honneur pour toutes les compagnies aériennes du monde. Cela pousse aussi Aeroflot à s'améliorer, à gagner en popularité et à offrir plus de facilité dans tout ce que nous faisons pour nos passagers, dont la sécurité et le confort sont notre priorité absolue. »

Connus comme les Oscars de l'industrie aéronautique, les World Airline Awards sont décernés chaque année depuis 1999 par Skytrax, l'autorité en matière de qualité de service des compagnies aériennes et des aéroports. En 2018, 335 compagnies aériennes ont concouru pour les prix.

Les gagnants sont déterminés à l'aune de la plus grande enquête de satisfaction des passagers au monde, à laquelle des voyageurs de plus de 100 pays ont participé en votant en ligne entre août 2017 et mai 2018. Les personnes invitées à voter comptent des passagers qui ont participé aux enquêtes précédentes et se chiffrent au total à près de 24,5 millions de personnes. Les formulaires de vote sont disponibles en six langues : anglais, français, espagnol, russe, japonais et chinois. C'est le nombre de participants de Chine qui a augmenté le plus rapidement cette année, avec 3,5 millions d'évaluations supplémentaires.

Depuis 2016, Aeroflot détient le statut de « compagnie aérienne 4 étoiles » de Skytrax, ce qui lui permet de figurer parmi les premières compagnies européennes.

À propos d ' Aeroflot

Aeroflot est la compagnie aérienne porte-drapeau de Russie et est heureuse de faire partie de SkyTeam, alliance internationale de compagnies aériennes. Aeroflot dessert 146 destinations réparties dans 52 pays.

Aeroflot exploite une flotte de 241 appareils, constituant l'une des plus jeunes compagnies aériennes au monde à détenir plus de 100 avions. En 2017, Aeroflot a transporté 32,8 millions de passagers (50,1 millions de passagers pour Aeroflot Group, qui inclut ses filiales).

Aeroflot détient le statut de compagnie aérienne quatre étoiles de Skytrax et a été nommée meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est pour la septième fois lors des prix Skytrax World Airline Awards de 2017. Aeroflot s'est également vu remettre une note de compagnie aérienne internationale cinq étoiles par l'association américaine des passagers APEX.

Aeroflot est la marque de compagnie aérienne la plus forte au monde et la marque la plus puissante de Russie d'après Brand Finance, un cabinet de conseil en stratégie de marque de premier plan.

Vous en saurez plus en cliquant sur http://www.aeroflot.com/

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 17:03 et diffusé par :