On mérite mieux! - Une coalition de syndicats lance une campagne pré-électorale pour rappeler les dommages causés par les libéraux et les dégâts promis par la CAQ

MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La CAQ et les libéraux, « c'est du pareil au même...on mérite mieux », lance une coalition de syndicats dans une campagne d'affichage pré-électorale en vue des élections provinciales de cet automne.

« Le Parti libéral a fait reculer la qualité de vie des québécois ces dernières années et la CAQ promet de faire pire. C'est notre devoir et notre droit comme organisations de rappeler les dommages causés aux travailleurs et aux services publics par les politiques libérales d'austérité qui ont été appuyées par la CAQ », déclare la coalition syndicale.

Dans la santé et les services sociaux, par exemple, le bilan des réformes Barrette-Couillard est désastreux. Les compressions successives et la centralisation à outrance ont gravement affaibli le réseau.

Le règne libéral a aussi accéléré l'effritement du réseau public d'éducation du Québec. Ces quatre dernières années, le Québec est allé de crise en crise. Des services aux élèves en difficulté ou de la salubrité des écoles sont que des exemples des dommages causés ces dernières années.

« En quelque sorte, ces deux partis sont interchangeables. On ne compte plus les candidats qui sont passés de la CAQ aux libéraux et inversement. Quel changement promettons-nous? Cette campagne ne dit pas pour qui voter, mais bien pour qui ne pas voter », ajoute la coalition de syndicats.

Des milliers de pancartes électorales seront posées à partir de ce soir dans quatre circonscriptions de la province. Ces circonscriptions sont : Taschereau dans la région de Québec, Pointe-aux-Trembles dans la région de Montréal, Roberval dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Saint-Jérôme dans les Laurentides.

D'autres circonscriptions sont aussi ciblées et la coalition en dévoilera les noms dans les deux prochaines semaines. La campagne prendra aussi d'autres formes... à suivre.

La coalition inclut le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat des métallos, le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau (SEPB), l'Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs de l'Aérospatiale (AIMTA), l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES).

