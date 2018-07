SweeGen nomme Shari Joslin directrice générale adjointe des technologies d'application







RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 17 juillet 2018 /CNW/ - SweeGen, Inc., fournisseur d'édulcorants naturels sans OGM à base de stevia, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses services de soutien à la clientèle et la nomination de Shari B. Joslin en tant que directrice générale adjointe des technologies d'application, à compter du 1er juillet 2018.

Joslin, qui dirige les activités de développement et d'application des produits de la société, se concentre précisément sur l'application du portefeuille SweeGen d'édulcorants stevia de prochaine génération, vérifiés non OGM, tels que le Reb-M et le Reb-D, aux marques d'aliments et de boissons des clients.

« SweeGen agit rapidement pour répondre à la demande des consommateurs d'édulcorants naturels, sans calorie ni OGM », a déclaré Chuck Davis, président de SweeGen, précisant que « Shari est manifestement la personne toute désignée pour aider nos clients à réduire efficacement le sucre et les calories dans leurs produits, tout en conservant un goût semblable à celui du sucre. Ses antécédents, en tant que leader, sont excellents comme en témoignent ses résultats axés sur les tendances de consommation. »

Avant d'entrer chez Sweegen, en 2018, Shari Joslin a occupé divers postes de direction dans l'industrie des aromatisants, notamment dans le domaine de l'innovation nationale et mondiale, où elle a fait ses preuves dans la commercialisation des technologies de saveur et d'ingrédients. Leader de premier plan, et ce, pendant 29 ans, travaillant chez Brown Forman, Flavorman, Firmenich, Mane, Senomyx et Chromocell, elle s'est fait un nom dans le développement de produits et de procédés, l'innovation mondiale et le développement des affaires.

Shari est titulaire d'un baccalauréat ès arts en chimie de l'Université Bellarmine à Louisville, au Kentucky, et d'un MBA pour cadres de l'Université Rider à Lawrenceville, au New Jersey.

« SweeGen a développé et commercialisé une gamme exceptionnelle d'édulcorants stevia novateurs et je m'estime très honorée de rejoindre ses rangs. Ce nouveau rôle me verra collaborer directement avec nos clients afin de les aider à offrir à leurs consommateurs des aliments et des boissons plus savoureux et plus sains et, d'autre part, à étendre et à renforcer la position de leur marque. SweeGen est le fournisseur de solutions avec ses édulcorants stevia novateurs, non-OGM et non caloriques », a commenté Shari Joslin.

À propos de SweeGen

SweeGen (OTC : SWEE) se consacre au développement, à la production et la distribution d'édulcorants sans calorie pour les industries alimentaires, aromatiques et des boissons. Le pipeline robuste de produits de SweeGen, ainsi que son portefeuille de propriété intellectuelle, sa capacité de fabrication spécialisée et ses activités de recherche et développement constituent l'assise sur laquelle s'appuie la société pour assurer l'innovation et la livraison d'édulcorants de haute qualité. Pour en savoir plus, veuillez nous écrire, à l'adresse info@sweegen.com, et consulter le site Web de SweeGen à l'adresse www.sweegen.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, lesquelles englobent les déclarations concernant les perspectives et les performances futures de SweeGen, Inc. et d'autres déclarations fondées sur les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction. Ces déclarations ne constituent pas des garanties et sont assujettis à divers risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que le rendement et les résultats financiers diffèrent sensiblement de toute projection du rendement futur ou des résultats exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives faites dans les présentes ne sont valables qu'à la date de la présente publication, et SweeGen, Inc. décline toute obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives pour refléter les événements ou circonstances survenus après la date de la présente ou pour refléter la survenance d'événements imprévus. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à l'une quelconque de ces déclarations prospectives

