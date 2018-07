Annonce d'un appui financier à l'entreprise Services d'aéronefs AAR - Trois-Rivières







QUÉBEC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, invite les représentantes et les représentants des médias à une rencontre de presse concernant la création d'emplois au sein de l'entreprise Services d'aéronefs AAR - Trois-Rivières et la formation de sa main-d'oeuvre. Lors de cette annonce, la ministre sera accompagnée du député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions, M. Marc H. Plante.

Date : 18 juillet 2018 Heure : 13 h 30 Lieu : Services d'aéronefs AAR - Trois-Rivières

3750, chemin de l'Aéroport

Trois-Rivières (Québec) G9B 2N8

