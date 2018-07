La ministre Dominique Anglade se réjouit du protocole d'entente pour l'achat de 60 avions A220-300







LONDRES, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, s'est dite très satisfaite du protocole d'entente annoncé aujourd'hui, au Salon international de l'aérospatiale de Farnborough, pour l'achat de 60 avions A220-300 d'Airbus par une nouvelle compagnie aérienne américaine.

Citation :

« C'est une excellente nouvelle pour notre industrie aérospatiale. Cet appareil illustre parfaitement l'immense potentiel du génie québécois. Le gouvernement du Québec est très fier d'avoir investi dans ce projet de haute technologie, ce qui aura permis de consolider les 2 000 emplois à l'usine de Mirabel liés au programme et les 40 000 emplois de l'industrie aérospatiale québécoise. Le partenariat entre Bombardier et Airbus s'annonce déjà fructueux et le génie québécois continuera de voler partout dans le monde! Cette année, nous renouons avec la croissance au sein du secteur de l'aérospatiale du Québec. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Cette entente survient une semaine après l'annonce, par JetBlue, d'une commande portant sur l'acquisition de 60 avions A220-300, à laquelle s'ajoutent des options sur 60 appareils additionnels.

Faits saillants :

Le Salon international de l'aérospatiale de Farnborough représente l'événement commercial le plus important du secteur en 2018.

Il réunit les principaux maîtres d'oeuvre de l'aviation commerciale, militaire et d'affaires ainsi que les plus grands constructeurs d'hélicoptères.

La mission économique organisée à l'occasion de ce salon vise à promouvoir l'industrie aérospatiale québécoise, à renforcer sa contribution à la chaîne d'approvisionnement mondiale et à conclure des partenariats stratégiques.

Dirigée par la vice-première ministre du Québec, la délégation québécoise se compose d'une soixantaine de participants, comprenant une trentaine d'entreprises et d'organismes ainsi que des partenaires de l'industrie.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 16:10 et diffusé par :