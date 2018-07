Invitation aux médias - Annonce concernant l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges







VAUDREUIL-DORION, QC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, procédera à une annonce concernant l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges. Pour l'occasion, il sera accompagné de la députée de Soulanges, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, et de la députée de Vaudreuil et whip adjointe du gouvernement, madame Marie-Claude Nichols.

DATE : Le mercredi 18 juillet 2018



HEURE : 15 h



LIEU : Salle des employés/Cafétéria (3e étage)

CLSC Vaudreuil-Dorion

3031, boulevard de la Gare

Vaudreuil-Dorion (Québec) G7V 9R2

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

