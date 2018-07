Sunwing annonce la réouverture du Riu Palace Punta Cana suite à un projet de rénovation majeure







MONTRÉAL, 17 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing est ravi d'annoncer que le Riu Palace Punta Cana accueille à nouveau les vacanciers, leur offrant désormais de nouvelles commodités, ainsi qu'un nouveau décor épuré. Cet hôtel toujours très populaire chez les voyageurs est offert exclusivement dans le cadre de la Collection Signature par Sunwing. La propriété est située sur les sables blancs de la spectaculaire plage d'Arena Gorda, puis elle est entourée de jardins tropicaux s'étendant sur plusieurs acres.



Cet hôtel tout compris offre désormais un nouveau design intérieur dans les aires communes comme le hall d'entrée. Cela dit, les détails architecturaux rappelant un palace européen ont été préservés. L'intégralité des 676 chambres a été réaménagée. Chacun de ses hébergements spacieux est doté de grandes douches à l'italienne. Parmi les nouvelles installations, on compte maintenant quatre piscines scintillantes, dont une se trouvant à côté du miniclub RiuLand rénové, qui est doté de super glissades d'eau qu'adoreront les jeunes vacanciers. Les voyageurs auront aussi accès aux installations du parc aquatique Splash Water World de RIU, qui est situé dans le même complexe. Les autres nouveautés incluent un spa offrant une panoplie de soins savoureux, ainsi qu'une salle d'entraînement de pointe.

Les vacanciers voyageant avec Sunwing pourront aussi être parmi les premiers à profiter des rehaussements de ce fabuleux hôtel. Ce dernier offre désormais cinq bars incluant un salon à cocktails, un bar dans le hall, un bar sportif 24h, un bar au bord de la piscine, puis un bar dans piscine, ainsi qu'un nouveau café appelé Capuccino proposant de délicieuses pâtisseries et des boissons chaudes. Les vacanciers à la recherche de succulentes expériences gastronomiques, pourront se rendre à La Bodega, un nouveau restaurant espagnol, ou encore, à cinq autres qui viennent tout juste d'être complétement réaménagés.

Les clients ayant réservé un forfait vacances de la Collection Signature par Sunwing, le fournisseur unique des hôtels RIU, bénéficient des avantages exclusifs de RIU®-topia, y compris des distributeurs de spiritueux dans la chambre, des repas illimités sans réservation dans des restaurants à la carte et bien plus encore. Puisqu'il s'agit d'un hôtel de la catégorie Palace, les vacanciers y séjournant profiteront d'extras luxueux comme à des déjeuners au champagne tous les matins, un service aux chambres 24h et un service de boissons à la piscine. De plus, les groupes de 10 adultes ou plus ayant réservé d'ici le 14 août pourront profiter d'offres spéciales, puis épargner jusqu'à 400 $ par couple sur des forfaits vacances tout compris pour des départs ayant lieu à compter du 1er novembre 2018. Ils bénéficieront aussi d'autres avantages comme un dépôt réduit, des transferts privés et plus encore. En outre, les voyageurs pourront choisir parmi un éventail d'Expérience Sunwing, lors desquelles ils auront l'occasion de découvrir le meilleur de Punta Cana. Parmi celles-ci, on propose des spectacles palpitants comme le Coco Bongo, des aventures inoubliables comme l'exploration de grottes mystérieuses et bien plus encore.

Les clients de Sunwing pourront être parmi les premiers à profiter des installations modernisées et des nouvelles commodités du Riu Palace Punta Cana, puisque le voyagiste offre des vols directs vers Punta Cana depuis 24 villes canadiennes. Tous les forfaits vacances de Sunwing Airlines comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les voyageurs peuvent commencer leurs vacances dans l'élégance en profitant du service à bord primé, qui inclut un toast au vin mousseux, ainsi que le menu du Sunwing Café proposant des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada, puis des sacs à dos remplis de jeux et jouets pour les enfants.

Pour réserver vos prochaines vacances tout compris, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquez avec votre agent de voyages.

